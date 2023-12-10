بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 10 كانون الاول (بترا) - بدأ الناخبون في مصر بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها 4 مرشحين وهم : الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وحازم عمر، وعبد السند يمامة.
وفتحت لجان الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية أبوابها لاستقبال الناخبين منذ تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، لمدة ثلاثة أيام، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
من جانبه، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن الانتخابات الرئاسية تجري بإشراف قضائي كامل وبنظام قاضٍ واحد لكل صندوق.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
10/12/2023 10:58:22
MENAFN10122023000117011021ID1107565766
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