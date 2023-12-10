بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في مصر

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 10 كانون الاول (بترا) - بدأ الناخبون في مصر بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها 4 مرشحين وهم : الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، وحازم عمر، وعبد السند يمامة.

وفتحت لجان الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية أبوابها لاستقبال الناخبين منذ تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، لمدة ثلاثة أيام، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن الانتخابات الرئاسية تجري بإشراف قضائي كامل وبنظام قاضٍ واحد لكل صندوق.

-- (بترا)

ن ا/اص/ب ط

10/12/2023 10:58:22