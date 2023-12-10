وزير الأوقاف يعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وسيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية ، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين وحتى الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 31/12/2023.

ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني او احد فروع بنك صفوة الإسلامي.

ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد (31/12/1970) فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمدخرين لدى صندوق الحج، بيّن الخلايلة أنه يحق للمدخرين الذين استكملوا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل تاريخ 1/1/2019 التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (





)، أما المرأة التي ترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط حتى يقبل تسجيلها أن تكون استكملت مبلغ 6 آلاف دينار قبل 1/1/2019 ، لها وللمحرم، حيث أن مدخري الصندوق غير مطالبين بدفع أي مبالغ عند التسجيل ويشترط حصولهم على جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

-- (بترا)

وهـ/اص/ب ط

10/12/2023 09:00:47