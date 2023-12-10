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فريق الحسين إربد يحافظ على صدارة دوري المحترفين

12/10/2023 4:39:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - واصل فريق الحسين صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على مغير السرحان 2-0، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من البطولة الذي اختتم مساء أمس.
وسجل هدفي الحسين في مرمى مغير السرحان المحترفان الاجنبيان فيرناندو ناثان في الدقيقة 53، وعبد العزيز انداي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وحقق الوحدات فوزا مهما على معان، عن طريق المحترف بيرنارد هنري عند الدقيقة 48.
وتعادل شباب الأردن مع ضيفه الجليل 2-2، وسجل أحمد صبرة د. 47 و د. 87، هدفي شباب الأردن، فيما أحرز أسعد العزام د. 40 وسامويل أفوري د. 68 ثنائية الجليل.
وتغلب الأهلي على السلط بهدف نظيف عن طريق خالد الدردور د. 19.
وتعادل الفيصلي مع ضيفه سحاب 1-1، وافتتح سحاب التسجيل عن طريق أحمد أبو كبير د. 75، قبل أن يعدل حسام أبو ذهب النتيجة للفيصلي د. 83.
وفاز الرمثا على ضيفه شباب العقبة بثنائية نظيفة، حملت إمضاء مجد الزعبي د. 40 وهاشم بني خالد د. 91.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة برصيد 24، ثم الوحدات 19، الفيصلي 16، الرمثا 12، شباب العقبة 11، شباب الأردن 10، معان 9، مغير السرحان والجليل وسحاب 8، الأهلي والسلط 7.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
10/12/2023 08:36:53

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