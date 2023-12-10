فريق الحسين إربد يحافظ على صدارة دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا) - واصل فريق الحسين صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على مغير السرحان 2-0، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من البطولة الذي اختتم مساء أمس.
وسجل هدفي الحسين في مرمى مغير السرحان المحترفان الاجنبيان فيرناندو ناثان في الدقيقة 53، وعبد العزيز انداي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وحقق الوحدات فوزا مهما على معان، عن طريق المحترف بيرنارد هنري عند الدقيقة 48.
وتعادل شباب الأردن مع ضيفه الجليل 2-2، وسجل أحمد صبرة د. 47 و د. 87، هدفي شباب الأردن، فيما أحرز أسعد العزام د. 40 وسامويل أفوري د. 68 ثنائية الجليل.
وتغلب الأهلي على السلط بهدف نظيف عن طريق خالد الدردور د. 19.
وتعادل الفيصلي مع ضيفه سحاب 1-1، وافتتح سحاب التسجيل عن طريق أحمد أبو كبير د. 75، قبل أن يعدل حسام أبو ذهب النتيجة للفيصلي د. 83.
وفاز الرمثا على ضيفه شباب العقبة بثنائية نظيفة، حملت إمضاء مجد الزعبي د. 40 وهاشم بني خالد د. 91.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة برصيد 24، ثم الوحدات 19، الفيصلي 16، الرمثا 12، شباب العقبة 11، شباب الأردن 10، معان 9، مغير السرحان والجليل وسحاب 8، الأهلي والسلط 7.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
10/12/2023 08:36:53
MENAFN10122023000117011021ID1107565763
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