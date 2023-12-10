بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بتعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير.

وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

-- (بترا)

ب ط

10/12/2023 08:33:59