5 ميداليات لمنتخب المصارعة في البطولة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 كانون الأول (بترا) - حصد المنتخب الوطني للمصارعة، 5 ميداليات (ذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية) وذلك مع انطلاق مشاركته بالبطولة العربية والمقامة في العاصمة العراقية بغداد.
ووفق خبر صادر عن اللجنة الأولمبية الأردنية فقد نال اللاعب ارزو شاميل، الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 78 كغم.
وجاءت الميداليات الفضية الثلاث من خلال اللاعبين، زيد الشيشاني وعبدالكريم أبو أدعيج وزيد مصلح.
فيما حقق اللاعب اوتس شاميل الميدالية البرونزية، وحصل منتخبنا الوطني على كأس المركز الثالث في المجموع العام مع ختام منافسات المصارعة الحرة.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
10/12/2023 08:22:08
MENAFN10122023000117011021ID1107565761
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