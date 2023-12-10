5 ميداليات لمنتخب المصارعة في البطولة العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - حصد المنتخب الوطني للمصارعة، 5 ميداليات (ذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية) وذلك مع انطلاق مشاركته بالبطولة العربية والمقامة في العاصمة العراقية بغداد.

ووفق خبر صادر عن اللجنة الأولمبية الأردنية فقد نال اللاعب ارزو شاميل، الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 78 كغم.

وجاءت الميداليات الفضية الثلاث من خلال اللاعبين، زيد الشيشاني وعبدالكريم أبو أدعيج وزيد مصلح.

فيما حقق اللاعب اوتس شاميل الميدالية البرونزية، وحصل منتخبنا الوطني على كأس المركز الثالث في المجموع العام مع ختام منافسات المصارعة الحرة.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

10/12/2023 08:22:08