10 شهداء في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 كانون الأول (بترا)- استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح أغلبهم من الأطفال، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء حي تل الزعتر ومخيم جباليا.

كما شن الاحتلال غارات على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ65، وقصفه المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 17 ألف شهيد، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 46 ألفا.

-- (بترا)

رصد/اغ/اص/ب ط

10/12/2023 08:13:45