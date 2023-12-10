10 شهداء في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 كانون الأول (بترا)- استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح أغلبهم من الأطفال، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء حي تل الزعتر ومخيم جباليا.
كما شن الاحتلال غارات على حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق شمال القطاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ65، وقصفه المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات بسلسلة من الغارات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 17 ألف شهيد، بينهم 7739 طفلا، و4885 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 46 ألفا.
-- (بترا)
رصد/اغ/اص/ب ط
10/12/2023 08:13:45
MENAFN10122023000117011021ID1107565760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.