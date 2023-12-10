الوحدات يلتقي الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 كانون الأول (بترا) - يلتقي فريق الوحدات نظيره الكويت الكويتي مساء يوم غد الاثنين على ستاد عمان، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويبحث فريق الوحدات ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة عن تحقيق الفوز على فريق الكويت، للمحافظة على حظوظه للتأهل إلى الدور الثاني ، فيما تعني خسارته خروجه من البطولة. ويتصدر فريق الكهرباء العراقي المجموعة الثانية فيما يحل الوحدات ثانيا. ودخل فريق الوحدات في معسكر مغلق في عمان استعدادا لمباراة يوم غد. --(بترا)

10/12/2023 08:17:12