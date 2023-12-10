9 آلاف موظفة بـ ديزني تقاضى الشركة بسبب الأجور.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) رفعت 9 آلاف موظفة دعوى قضائية ضد شركة ديزنى ، أكدوا فيها أن شركة والت ديزني تدفع أجورًا أقل لهم مقارنة بنظرائهن من الرجال، وهي دعوى قضائية سارية المفعول رسميًا، وتوضح بالتفصيل الفجوة غير القانونية في الأجور بين الجنسين.

ووفقًا لتقرير حصري من موقع Variety، صدق أحد القضاة على الدعوى القضائية الجماعية ضد ديزني، مدعيًا أن الشركة دفعت 9000 امرأة أقل من نظرائهن الذكور، وهي أكبر دعوى قضائية مسموح بها في كاليفورنيا بموجب قانون المساواة في الأجور في كاليفورنيا.

ديزنى

وتزعم الدعوى القضائية وجود فوارق في الأجور على أساس الجنس بين النساء والرجال الذين يقومون بأعمال مماثلة، وأشادت محامية المدعيات، لوري أندروس، بالحكم، واتهمت "ديزني" بإساءة معاملة النساء و"استغلالهن" لمدة أربع سنوات.

وتضم الطبقات في دعوى ديزني بشأن الأجور بين الجنسين موظفات في كاليفورنيا تحت مستوى نائب الرئيس الذي عمل في الشركة منذ 1 أبريل 2015، في مناصب غير نقابية وتم تعيينه لمجموعة وظيفية محددة.

وتشمل هذه الفئة موظفين من مختلف وحدات ديزني، مثل فنادق ديزني لاند والمتنزهات الترفيهية، وخط الرحلات البحرية، واستوديوهات ديزني للأفلام والتلفزيون، وABC، وMarvel، وLucasfilm، ويستثني موظفي Disney Plus أو Hulu أو Fox أو FX.

وصرحت محامية ديزني، فيليسيا ديفيس، بأن المسميات الوظيفية المتنوعة ضمن هذه الفئة، بدءًا من منتجي الموسيقى إلى طهاة المعجنات والممرضات والمهندسين المعماريين ومهندسي ركوب الخيل ومديري المؤثرات البصرية ومدربي الكلاب الأمنية ومديري وسائل التواصل الاجتماعي في Star Wars، تجعل المجموعة متنوعة لاعتبارها متشابهة إلى حد كبير، مما يشكك في جدوى التصديق على فئة الدعوى.