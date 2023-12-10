بطلة مسلسل La Casa De Papel: نطالب بوقف المجازر فى حق الشعب الفلسطينى

MENAFN - Youm7) شاركت الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو ، بطلة سلسلة La Casa De Papel، فى وقفة لـ دعم القضية الفلسطينية في بلدة جرنيكا، وسط حضور المئات من الداعمين لـ القضية ضد العدوان الإسرائيلي.

وانتشر الفيديو لـ إيتونو وهى تتحدث من الوقفة الاحتجاجية من جرنيكا، والتي صرحت في كلمتها قائلة: "من جرنيكا إلى فلسطين، من جرنيكا إلى العالم نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به منذ القصف الأول، حيث شهدت جرنيكا أول قصف مدني في التاريخ، ومن هنا من الذاكرة التاريخية لـ موتانا ودمارنا، حيث تعرضنا للكثير حتى اليوم لا يمكن أن يتحمل أي شخص دمار شعبنا، ولا يمكن أن يتحمل أي شخص في العالم ما يحدث في الأراضى الفلسطينية".

وأكملت إيتونو حديثها في الفيديو مؤكدة: "من جديد من جرنيكا، البلدة التي تحملت عددا كبيرا من المجازر التي شهدها التاريخ الإنساني، ولهذا ندعو إلى وضع حد للمذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وبالتأكيد ندين بغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".

إيتزيار إيتونو





إيتزيار إيتونو







