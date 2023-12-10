بطلة مسلسل La Casa De Papel: نطالب بوقف المجازر فى حق الشعب الفلسطينى

(MENAFN
- Youm7) شاركت الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو ، بطلة سلسلة La Casa De Papel، فى وقفة لـ دعم القضية الفلسطينية في بلدة جرنيكا، وسط حضور المئات من الداعمين لـ القضية ضد العدوان الإسرائيلي.
وانتشر الفيديو لـ إيتونو وهى تتحدث من الوقفة الاحتجاجية من جرنيكا، والتي صرحت في كلمتها قائلة: "من جرنيكا إلى فلسطين، من جرنيكا إلى العالم نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به منذ القصف الأول، حيث شهدت جرنيكا أول قصف مدني في التاريخ، ومن هنا من الذاكرة التاريخية لـ موتانا ودمارنا، حيث تعرضنا للكثير حتى اليوم لا يمكن أن يتحمل أي شخص دمار شعبنا، ولا يمكن أن يتحمل أي شخص في العالم ما يحدث في الأراضى الفلسطينية".
وأكملت إيتونو حديثها في الفيديو مؤكدة: "من جديد من جرنيكا، البلدة التي تحملت عددا كبيرا من المجازر التي شهدها التاريخ الإنساني، ولهذا ندعو إلى وضع حد للمذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وبالتأكيد ندين بغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".
إيتزيار إيتونو
إيتزيار إيتونو
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