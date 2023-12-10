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الفنان الفلسطينى غنام غنام: كل أعمالى سأقدمها تحت مسمى مسرح فلسطين الحرة

12/10/2023 4:39:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام ، في نهاية عرض مسرحيته "بأم عيني 1948" بأيام قرطاج المسرحية، أنه منذ هذا العرض حتى نهاية عمره سيقدم كل أعماله تحت عنوان "مسرح فلسطين الحرة".



وقال في تصريح لـ"اليوم السابع": "السبب هو أن عبارة (فلسطين الحرة) أصبحت تهمة، ففي بريطانيا يتهمون من يستخدم ذلك المصطلح بمعاداة السامية، وبما أنهم يتهموننا بأننا ضد السامية ويغلقون حسابات من يقول ذلك فأنا كل أعمالي ستكون تحت هذا العنوان (مسرح فلسطين الحرة).





غنام غنام




قدم الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام
عرضه "بأم عيني 1948 " من تأليفه وإخراجه وأدائه أيضا في الدورة 24 بمهرجان أيام قرطاج المسرحية ضمن برنامج مسرح العالم، والعرض يتعمق في القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطيني يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.



العرض يعد حلقة ثالثة بعد عرضين قدمهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى) ، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح.





مسرح فلسطين الحرة




جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: بلا عنوان من إيطاليا، أفريكان بارتي منبلا
إسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وأنا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من إيطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.
















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