طريقة عمل صدور الدجاج المشوية.. طعمها لذيذ ومغذية

(MENAFN
- Youm7) هناك العديد من الطرق المختلفة لإعداد الدجاج بأشكاله المختلفة وطعمه الذى يختلف عن الآخر ولكن يفضل الكثيرون صدور الدجاج لأنها خالية من الدهون وخفيفة على المعدة، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل صدور الدجاج المشوية، بمكونات خفيفة على ويمكن تقديمه مع الخضراوات أو الأرز الأبيض على حسب الرغبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع cafedelites
المكونات
ملعقة كبيرة سكر بني معبأة.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة زعتر.
ملعقة صغيرة ملح.
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار.
4 صدور دجاج كبيرة.
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
3 ملاعق كبيرة زبدة.
2 فص ثوم، مفروم ناعماً.
2 ملعقة صغيرة من البقدونس الطازج المفروم.
طريقة تحضير
صدور الدجاج المشوية
-سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.
-باستخدام مطرقة اللحم اطرقي كل صدر دجاج حتى يصل طوله إلى
2 سم في الجزء الأكثر سمكا، و تأكد من أن الشرائح كلها بنفس السُمك لضمان طهيها بشكل متساوٍ.
-يمزج السكر والبابريكا والملح والمساحيق والفلفل الحار (في حالة الاستخدام).
-قم بتغليف صينية الخبز بورق الألومنيوم، وننقل الدجاج إلى المقلاة ونضع الدجاج في التتبيلة، يرش الزيت ويفرك التوابل في كل مكان حتى يغطيها بالتساوي.
-اخبزي الدجاج في فرن محمى لمدة 16-18 دقيقة، يجب أن تكون ذهبية اللون وذات حواف واضحة.
-قم بإزالة ورق الألومنيوم، قم بشويها على نار عالية خلال آخر 2-3 دقائق من الطهي حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
-نخرج الصينية من الفرن، وننقل الدجاج إلى أطباق التقديم ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق قبل التقديم.
خطوة اختيارية:
بينما يكون الدجاج في الفرن، ضعى الزبدة في مقلاة صغيرة،
وضعى الثوم
عليها حتى تفوح رائحته (30 ثانية)، ويرفع عن النار ويضاف البقدونس ويضاف خليط الزبدة إلى العصير ويحرك جيدًا لدمج جميع النكهات معًا.
للتقديم، يسكب الصوص فوق الدجاج ويزين بالبقدونس المفروم الطازج، ويقدم مع الشوربة أو طبق الأرز الأبيض.
MENAFN10122023000132011024ID1107565753
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.