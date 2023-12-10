طريقة عمل صدور الدجاج المشوية.. طعمها لذيذ ومغذية

MENAFN - Youm7) هناك العديد من الطرق المختلفة لإعداد الدجاج بأشكاله المختلفة وطعمه الذى يختلف عن الآخر ولكن يفضل الكثيرون صدور الدجاج لأنها خالية من الدهون وخفيفة على المعدة، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل صدور الدجاج المشوية، بمكونات خفيفة على ويمكن تقديمه مع الخضراوات أو الأرز الأبيض على حسب الرغبة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع cafedelites

المكونات

ملعقة كبيرة سكر بني معبأة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار.

4 صدور دجاج كبيرة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

2 فص ثوم، مفروم ناعماً.

2 ملعقة صغيرة من البقدونس الطازج المفروم.

طريقة تحضيرصدور الدجاج المشوية

-سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

-باستخدام مطرقة اللحم اطرقي كل صدر دجاج حتى يصل طوله إلى

2 سم في الجزء الأكثر سمكا، و تأكد من أن الشرائح كلها بنفس السُمك لضمان طهيها بشكل متساوٍ.

-يمزج السكر والبابريكا والملح والمساحيق والفلفل الحار (في حالة الاستخدام).

-قم بتغليف صينية الخبز بورق الألومنيوم، وننقل الدجاج إلى المقلاة ونضع الدجاج في التتبيلة، يرش الزيت ويفرك التوابل في كل مكان حتى يغطيها بالتساوي.

-اخبزي الدجاج في فرن محمى لمدة 16-18 دقيقة، يجب أن تكون ذهبية اللون وذات حواف واضحة.

-قم بإزالة ورق الألومنيوم، قم بشويها على نار عالية خلال آخر 2-3 دقائق من الطهي حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

-نخرج الصينية من الفرن، وننقل الدجاج إلى أطباق التقديم ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق قبل التقديم.





خطوة اختيارية:



بينما يكون الدجاج في الفرن، ضعى الزبدة في مقلاة صغيرة،

وضعى الثوم

عليها حتى تفوح رائحته (30 ثانية)، ويرفع عن النار ويضاف البقدونس ويضاف خليط الزبدة إلى العصير ويحرك جيدًا لدمج جميع النكهات معًا.

للتقديم، يسكب الصوص فوق الدجاج ويزين بالبقدونس المفروم الطازج، ويقدم مع الشوربة أو طبق الأرز الأبيض.











