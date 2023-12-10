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ليه لازم تنزل تدلى بصوتك النهاردة في الانتخابات الرئاسية 2023؟

12/10/2023 4:39:01 AM
(MENAFN- Youm7) حرص جميع أفراد الأسرة المصرية على المشاركة فى الانتخابات المصرية 2024، والذهاب مبكرا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى،
وهذه المشاركة ضرورية لعدة أسباب نستعرضها في هذا التقرير.

ليه لازم تنزل تدلى بصوتك في الانتخابات الرئاسية؟ واجبك الوطنى

المشاركة في التصويت أو اختيار الرئيس المقبل، يعد من أهم الواجبات الوطنية لكل مصري ومصرية، ويجب على الجميع الانصياع له وتنفيذه.


التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بتشارك في تطوير بلدك

شهدت مصر خلال الفترة الماضية الكثير من التطور في جميع المجالات، لذلك على كل مصري ومصرية المشاركة في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية ليختارون رئيسهم المقبل حتى تتطور مصر أكثر وأكثر.


المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بتضمن مستقبل أولادك

المشاركة في التصويت بالإنتخابات الرئاسية يساعدك على ضمان مستقبل أفضل لأولادك حيث تختار بنفسك الرئيس المقبل الذى تضمن إنه يحقق مستقبل أفضل لأولادك لذلك وجب على كل مصري ومصرية المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2023.

بتعلم أطفالك حقوقهم وواجباتهم

حرصك على إصطحاب أطفالك عند الذهاب للجنتك الانتخابية يساعدك على تعلمهم منذ صغرهم حقوقهم وواجباتهم الوطنية تجاه مصر الحبيبة، وهذا من أهم الدروس التي تعلمها لأولادك.







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