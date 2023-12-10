ليه لازم تنزل تدلى بصوتك النهاردة في الانتخابات الرئاسية 2023؟

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- Youm7) حرص جميع أفراد الأسرة المصرية على المشاركة فى الانتخابات المصرية 2024، والذهاب مبكرا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى،
وهذه المشاركة ضرورية لعدة أسباب نستعرضها في هذا التقرير.
ليه لازم تنزل تدلى بصوتك في الانتخابات الرئاسية؟ واجبك الوطنى
المشاركة في التصويت أو اختيار الرئيس المقبل، يعد من أهم الواجبات الوطنية لكل مصري ومصرية، ويجب على الجميع الانصياع له وتنفيذه.
التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بتشارك في تطوير بلدك
شهدت مصر خلال الفترة الماضية الكثير من التطور في جميع المجالات، لذلك على كل مصري ومصرية المشاركة في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية ليختارون رئيسهم المقبل حتى تتطور مصر أكثر وأكثر.
المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بتضمن مستقبل أولادك
المشاركة في التصويت بالإنتخابات الرئاسية يساعدك على ضمان مستقبل أفضل لأولادك حيث تختار بنفسك الرئيس المقبل الذى تضمن إنه يحقق مستقبل أفضل لأولادك لذلك وجب على كل مصري ومصرية المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2023.
بتعلم أطفالك حقوقهم وواجباتهم
حرصك على إصطحاب أطفالك عند الذهاب للجنتك الانتخابية يساعدك على تعلمهم منذ صغرهم حقوقهم وواجباتهم الوطنية تجاه مصر الحبيبة، وهذا من أهم الدروس التي تعلمها لأولادك.
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