مسنة على كرسى متحرك تسطر مستقبل أحفادها بالمشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور

MENAFN - Youm7) رغم مرضها وعدم قدرتها على الحركة، حرصت مسنة يتجاوز عمرها الستين عامًا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وهى تجلس على كرسى متحرك للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، كما حرصت السيدة العجوز على اصطحاب حفيدتها معها لتتعلم منها درسًا في الانتماء للوطن.

وأعربت الحاجة "أم مصطفى" في حديثها لـ"اليوم السابع"، عن سعادتها البالغة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمنطقة مصر القديمة، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية بمثابة عيد وطنى، قائلة لجميع المشاركين بأصواتهم في الانتخابات: "كل سنة وأنتم طيبين".

الحاجة أم مصطفي تصطحب حفيدتها معها أمام اللجنة الانتخابية

وفتحت اللجان الفرعية في منطقة مصر القديمة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.

وحضر القضاة المشرفين إلى اللجان للإشراف على العملية الانتخابية منذ الصباح، حيث تأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

الحجة أم مصطفي تشارك في الانتخابات الرئاسية رغم مرضها

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد

14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

ناخبة على كرسى متحرك بمصر القديمة

وانتخابات الرئاسة 2024، هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.