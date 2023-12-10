مسنة على كرسى متحرك تسطر مستقبل أحفادها بالمشاركة بانتخابات الرئاسة.. صور

(MENAFN
- Youm7) رغم مرضها وعدم قدرتها على الحركة، حرصت مسنة يتجاوز عمرها الستين عامًا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وهى تجلس على كرسى متحرك للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، كما حرصت السيدة العجوز على اصطحاب حفيدتها معها لتتعلم منها درسًا في الانتماء للوطن.
وأعربت الحاجة "أم مصطفى" في حديثها لـ"اليوم السابع"، عن سعادتها البالغة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمنطقة مصر القديمة، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية بمثابة عيد وطنى، قائلة لجميع المشاركين بأصواتهم في الانتخابات: "كل سنة وأنتم طيبين".
الحاجة أم مصطفي تصطحب حفيدتها معها أمام اللجنة الانتخابية
وفتحت اللجان الفرعية في منطقة مصر القديمة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.
وحضر القضاة المشرفين إلى اللجان للإشراف على العملية الانتخابية منذ الصباح، حيث تأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وانطلقت أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
الحجة أم مصطفي تشارك في الانتخابات الرئاسية رغم مرضها
ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، مؤكدًا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد
14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
ناخبة على كرسى متحرك بمصر القديمة
وانتخابات الرئاسة 2024، هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
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