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وزير الاتصالات يدلى بصوته ويدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات

12/10/2023 4:38:59 AM
(MENAFN- Youm7) أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر.



وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية داعيا المواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة بإيجابية وفاعلية في تشكيل مستقبل الوطن.



وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لابد لكل مواطن أن يمارسه.












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