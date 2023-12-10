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وكيل مجلس الشيوخ: الكل فائز فى الانتخابات وإقبال كبير من الناخبين

12/10/2023 4:38:57 AM
(MENAFN- Youm7) أشادت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بالإقبال الكبير على الانتخابات في محافظة الإسماعيلية وأشارت في تصريح لليوم السابع خلال الإدلاء بصوتها أن المصريين في الداخل يضربون المثل كما ضرب المصريون في الخارج المثل من خلال الإقبال الكبير.



وأشادت فيبى فوزي بالوعي الكبير للشعب المصري خلال هذه الفترة والذي ذهب إلى صناديق الانتخابات على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهها الواقع محليا وعالميا وأشارت إلى أهمية أن يدلي الجميع بأصواتهم أن الكل فائز سواء المرشحين أو الناخبين على حد تعبيرها ‏.



وجهزت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و10 لجان عامة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجان انتخابية، بإجمالي 963.273 صوتا انتخابيا.



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية؛ لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.



وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.












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