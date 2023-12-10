ظهور الجدرى.. أين ظهر الوباء وكيف تم القضاء عليه لإنقاذ آلاف البشر قديمًا؟

MENAFN - Youm7) خلال شهر ديسمبر وبالتحديد في 9 ديسمبر 1979، أعلنت لجنة من العلماء أنه تم القضاء ومعالجة مرض الجدري الذى كان يتسبب في وفاة ما لا يقل عن 30% ممن يصابون به.

وأوضح علماء الآثار، أنه قد ظهر قديمًا مرض مشابه للجدري دمر البشرية لآلاف السنين، وكان أول ظهور للمرض في الروايات الهندية خلال القرن الثاني قبل الميلاد.

كما يعتقد أن الفرعون المصري رمسيس الخامس توفي بمرض الجدري عام 1145 قبل الميلاد، ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فيروس الجدري الفعلي ربما يكون قد تطور في وقت متأخر من عام 1580 ميلاديا.

كان هناك نوع من "التلقيح" من خلال إدخال كمية صغيرة من المرض من أجل إحداث حالة خفيفة تؤدي إلى المناعة، حيث كان منتشرًا على نطاق واسع في الصين بحلول القرن السادس عشر، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

وعرف عن الجدرى، أنه هو السبب الرئيسي للوفاة في أوروبا في القرن الثامن عشر، مما أدى إلى العديد من تجارب التلقيح، وفي عام 1796 اكتشف العالم الإنجليزى إدوارد جينر لقاحًا مختلفا، مما جعلت العديد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية تلزم بأن تطعيم الرضع إلزاميًا، وانخفضت حالات الإصابة بالجدري خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.