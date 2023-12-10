ظهور الجدرى.. أين ظهر الوباء وكيف تم القضاء عليه لإنقاذ آلاف البشر قديمًا؟

(MENAFN
- Youm7) خلال شهر ديسمبر وبالتحديد في 9 ديسمبر 1979، أعلنت لجنة من العلماء أنه تم القضاء ومعالجة مرض الجدري الذى كان يتسبب في وفاة ما لا يقل عن 30% ممن يصابون به.
وأوضح علماء الآثار، أنه قد ظهر قديمًا مرض مشابه للجدري دمر البشرية لآلاف السنين، وكان أول ظهور للمرض في الروايات الهندية خلال القرن الثاني قبل الميلاد.
كما يعتقد أن الفرعون المصري رمسيس الخامس توفي بمرض الجدري عام 1145 قبل الميلاد، ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فيروس الجدري الفعلي ربما يكون قد تطور في وقت متأخر من عام 1580 ميلاديا.
كان هناك نوع من "التلقيح" من خلال إدخال كمية صغيرة من المرض من أجل إحداث حالة خفيفة تؤدي إلى المناعة، حيث كان منتشرًا على نطاق واسع في الصين بحلول القرن السادس عشر، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
وعرف عن الجدرى، أنه هو السبب الرئيسي للوفاة في أوروبا في القرن الثامن عشر، مما أدى إلى العديد من تجارب التلقيح، وفي عام 1796 اكتشف العالم الإنجليزى إدوارد جينر لقاحًا مختلفا، مما جعلت العديد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية تلزم بأن تطعيم الرضع إلزاميًا، وانخفضت حالات الإصابة بالجدري خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
MENAFN10122023000132011024ID1107565743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.