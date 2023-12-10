كوبرى قصر النيل.. تجاوزت تكلفته 100 ألف جنيه وبدأ الناس استخدامه عام 1872

MENAFN - Youm7) كان بيردسلى القنصل العام الأمريكى فى مصر من أشد المعجبين بخطط تجميل القاهرة الخديوية فى مجال إنشاء المبانى العامة فكما جاء فى خطاب بيردسلى القنصل الأمريكى إلى وزير خارجيته الذى أورده حسين كفافى في كتاب "الخديوى إسماعيل ومعشوقته مصر"، أن مبانى منطقة العتبة مبانى المحطة المركزية للمطافي ومبني هيئة البريد ومحلات صيدناوى وعمر أفندى والسوق الرئيسى كل هذه المبانى وغيرها الكثير كان قد خطط له وتم الإنتهاء منها بعد تنازله عن العرش هذا علاوة على ملاجئ الأيتام وتكية للنسوة العاجزات، وكذلك تم بناء عشرين مسجداً جديداً وعلي رأسها مسجد الرفاعي والتي قامت ببنائه الوالدة الباشا والدة الخديوي.

وتم إنشاء كوبري علي النيل في وسط القاهرة لربط جزيرة الزمالك بالقاهرة "كوبري قصر النيل حالياً" تكلف أكثر من مائة ألف جنيه مصري وبدأ المرور عليه في فبراير عام 1872 طوله 406 أمتار من القنطرة الأولي إلي القنطرة الأخيرة يتجزأ إلي ثمانية أجزاء كما قال ريتي بك في كتابه :

الجزء المتحرك طوله 64 متراً من ناحية المدينة

الجزءان النهائيان طول كل منهما 4 مترًا.

وخمسة أجزاء متوسطة طول كل منها 50 مترًا.

وهكذا يتضح اهتمام الخديوي إسماعيل بكل صغيرة وكبيرة في مصر وإن هذا الأمر صدر بعد شهر واحد من ولايته علي مصر ، واستمرت متابعة إسماعيل لكل الإنشاءات في مصر كلها.

ويقول أيضا: "إن كل عالم مطلع علي التاريخ القديم يميل كل الميل إلي تقدم بلاد مصر التي منها اقتبست سائر المماليك أنوار التمدن وينشرح صدره من درجة العمارية والرفاهية التي بلغتها الآن بما استجد فيها من سكك الحديد وسائر أنواع التحسين والتقدم ولا يخفي أن جل مرغوب سعادة خديوي مصر بما توجهت إليه أفكاره الخيرية السامية من إيجاد التحسينات الجليلة العديدة هو جعل هذه المدينة باريس بلاد الشرق".