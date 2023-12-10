إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام جراء اندلاع حريق هائل بعد عام.. اعرف قصتها

MENAFN - Youm7) أعلنت الحكومة الفرنسية، أن الكنيسة نوتردام ستعيد فتح أبوابها رسميًا أمام الزوار بعد عام، وقام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بارتداء قبعة صلبة بجولة في الموقع مع عمال البناء والنجارين الذين يعملون حاليًا للوفاء بالموعد النهائي المحدد بـ 12 شهرًا من بدء العمل، وبعد ذلك يسلم الإجراءات إلى رجال الدين في نوتردام لفترة طال انتظارها.

ويعود حادث الحريق إلى يوم 15 أبريل 2019، إذ اندلع حريق ضخم فى مساحة سطح مبنى كاتدرائية نوتردام دو بارى فى باريس، واجتاحت النيران الجزء العلوى من الكاتدرائية بما فى ذلك برجى الجرس والمستدقة المركزية التى انهارت. وصفت عمدة باريس آن هيدالغو الحادث بأنه حريق رهيب، ولقد أخليت جزيرة المدينة التى تقع بها الكاتدرائية، ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية.

بدأ الحريق من وسط سقف الكاتدرائية متجهًا إلى قاعدتها، وانهار كل من البرج وسقف الكاتدرائية المكونان أساسا من الخشب، وألحقت النيران أضرارًا بالغة بمحتوى الكاتدرائية، خاصة منطقة الجدران العليا ونوافذ الكنيسة، كما أتت النيران على العديد من الأعمال الفنية، وكان وجود تحصين حجرى فى المنطقة أسفل السقف ساعد فى التقليل من انتشار النيران إلى باطن الكاتدرائية، مما ساهم بإنقاذ باقى المبنى وتقليل التلف.

في السنوات الأخيرة، بدأت مظاهر التآكل تظهر بشكل واضح على الكاتدرائية، حيث بدأت بعض القطع الحجرية بالسقوط. حسب تصريحات فيليب فيلنوف، المهندس المعمارى للآثار التاريخية فى فرنسا، فى يوليو 2017، فإن "التلوث هو السبب الرئيسى".

تقديرات المسئولين لصيانة الكاتدرائية وصلت إلى ما قرابة 15 مليون دولار أمريكي وذلك لإعادة المبنى لحالته الأصلية.

وافقت الحكومة الفرنسية على اعتبار الكاتدرائية بحاجة إلى الصيانة والترميم، وعليه فقد وافقت على صرف ميزانية طارئة فى عام 2018 بقيمة 50 مليون دولار أمريكى للبدء بالإصلاحات، فقد كانت فى وقت اندلاع الحريق، قيمة الإصلاح بالبرج لوحده تصل إلى 6.8 مليون دولار.

بدأت إعادة الإعمارداخل الهيكل التاريخي لضمان استقراره، وجارى إعادة بناء البرج وفقا لتصميم المهندس المعماري، كما أن تصميم البرج الذي يتوج بارتفاع 96 مترًا ، وهو جناح الكاتدرائية في القرن التاسع عشر من قبل المهندس المعماري فيوليت لو دوك ، وقد انهار خلال حريق 15 أبريل 2019 الذي أدى إلى انهيار سقف الرصاص بالكامل.ويعاد بناء هذا القطاع متطابقة مع المواد الأصلية وهى: خشب السنديان للهيكل (500 طن) والرصاص للتغطية والديكورات (250 طن)، ويعتبر استخدام الرصاص أكثر ما أثار القلق والجدل خلال عملية إعادة بناء برج الكاتدرائية، لأسباب صحية، إذ يعتبر استخدام الرصاص مشكلة خطيرة لدرجة أن المفوضية الأوروبية تفكر في حظر استخدامه.