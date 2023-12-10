بدء تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى.. قصة الجائزة وأول الحاصلين عليها؟

MENAFN - Youm7) منذ 122 عامًا بدأ تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى، أعرق جائزة في العالم، تمنح في مجالات عدة من مؤسسات سويدية ونرويجية تقديرًا للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية، وكانت بداية انطلاق توزيع جوائزها في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1910، في 5 مجالات.

منحت في المرة الأولى في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والطب، حسب وصية صاحبها ألفريد نوبل الذى أوصى بأن يتم وضع الجزء الأكبر من ثروته الهائلة فى صندوق يتم فيه "توزيع الفائدة سنويًا على شكل جوائز لأولئك الذين منحوا أكبر فائدة للبشرية"، على الرغم من أن نوبل لم يقدم سببًا عامًا لإنشاء الجوائز، إلا أنه ويعتقد على نطاق واسع أنه فعل ذلك من منطلق الأسف الأخلاقى على الاستخدامات الفتاكة بشكل متزايد لاختراعاته فى الحرب.







من هو ألفريد نوبل؟

ولد ألفريد برنهارد نوبل فى ستوكهولم عام 1833م، وبعد أربع سنوات انتقلت عائلته إلى روسيا، كان والده يدير مصنعًا ناجحًا فى سانت بطرسبرج قام ببناء ألغام متفجرة ومعدات عسكرية أخرى، أثبت ألفريد نوبل، الذى تلقى تعليمه فى روسيا وباريس والولايات المتحدة، أنه كيميائى لامع، عندما تعثر عمل والده بعد نهاية حرب القرم، عاد نوبل إلى السويد وأنشأ مختبرًا لتجربة المتفجرات وفقا لموقع history.

في عام 1863 ابتكر طريقة للتحكم فى تفجير النتروجليسرين، وهو سائل شديد التقلب تم اكتشافه مؤخرًا، لكن كان يُنظر إليه سابقًا على أنه خطير جدًا للاستخدام، بعد ذلك بعامين، اخترع نوبل غطاء التفجير، وهو جهاز تفجير محسن بدأ الاستخدام الحديث للمواد شديدة الانفجار، فى السابق، كان أكثر المتفجرات التى يمكن الاعتماد عليها هو المسحوق الأسود، وهو شكل من أشكال البارود.

ومع ذلك ظل النتروجليسرين خطيرًا، وفى عام 1864 انفجر مصنع نوبل للنيتروجليسرين، ما أسفر عن مقتل شقيقه الأصغر والعديد من الأشخاص الآخرين، بحثًا عن مادة متفجرة أكثر أمانًا، واكتشف نوبل فى عام 1867 أن مزيج النتروجليسرين ومادة مسامية تسمى kieselguhr أنتجت خليطًا شديد الانفجار كان أكثر أمانًا في التعامل والاستخدام.

قام نوبل بتسمية اختراعه "ديناميت" للكلمة اليونانية ديناميس، والتى تعنى "القوة"، وحصل نوبل على براءات اختراع للديناميت، واكتسب ثروة حيث استخدمت البشرية اختراعه في البناء والحرب.

فى عام 1875م، ابتكر نوبل شكلاً أكثر قوة من الديناميت، حيث قام بتفجير الجيلاتين، وفي عام 1887 قدم الباليستيت، وهو مسحوق نتروجليسرين عديم الدخان، في ذلك الوقت تقريبًا، توفي أحد إخوة نوبل في فرنسا، وطبعت الصحف الفرنسية نعيًا ظنوا أنه ألفريد، جاء بأحد العناوين الرئيسية، "مات تاجر الموت".







كيف تم تأسيس جوائز نوبل؟

كان لألفريد نوبل فى الواقع نزعات سلمية بأواخر أيامه، ويبدو أنه شعر فى سنواته الأخيرة بشكوك قوية حول تأثير اختراعاته على العالم فأوصى بأن تؤول ثروته لأغراض سلمية،

فجاء تأسيس جوائز نوبل، بوصية من رجل الصناعة السويدى ومخترع الديناميت ألفريد نوبل، إذ قام السويدى نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية فى وصيته التى وثقها، حيث كتب نوبل عدة وصايا خلال حياته، آخر وصية له كان قد كتبها قبل وفاته بنحو أكثر من سنة، ووقعها في النادي السويدي النرويجي في باريس في 27 نوفمبر 1895، حددت وصية نوبل الأخيرة أن ثروته ستستخدم لإنشاء سلسلة من الجوائز لمن يمنحون "أعظم فائدة للبشرية"، بعد وفاته في سان ريمو بإيطاليا فى 10 ديسمبر 1896، توجهت غالبية ممتلكاته نحو إنشاء جوائز تُمنح سنويًا فى مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام.







من أول الحاصلين على الجائزة؟

عينت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل لمنح الجائزة، وتم اختيار أعضائها بعد وقت قصير من الموافقة على الوصية فى أبريل 1897، بعد ذلك بوقت قصير تم تعيين المنظمات الأخرى المانحة للجوائز.

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فاز السويسرى جان هنرى دونانت بجائزة نوبل الأولى للسلام لدوره فى تأسيس الحركة الدولية للصليب الأحمر والشروع فى اتفاقية جنيف



ـ حصل الفيزيائى الألمانى ويلهلم رونتجن على جائزة نوبل فى الفيزياء لاكتشافه الأشعة السينية وفيليب لينارد لعمله على الأشعة المهبطية

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حاز الهولندى فانت هوف على الجائزة لمساهماته في الديناميكا الحرارية الكيميائية

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منحت الأكاديمية السويدية الشاعر الفرنسى سولي برودوم للفوز بأول جائزة نوبل في الأدب

- فاز بأول جائزة نوبل فى الطب عالم الأحياء الدقيقة وأخصائى الفسلجة الألمانى إميل فون بهرنغ، بعدما طور مضاداً للسم لعلاج مرض الدفتيريا "الخناق"، والذى كان حينها يتسبب بوفاة الآلاف كل سنة.





