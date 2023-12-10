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وزيرة الثقافة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية وتدعو جموع المصريين للمشاركة.. صور

12/10/2023 4:38:52 AM
(MENAFN- Youm7) أدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة "أبو بكر الصديق التجريبية" بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة .


نيفين الكيلانى تصوت فى الانتخابات
نيفين الكيلانى تدلى بصوتها فى الانتخابات
وزيرة الثقافة فى لجنتها بالشيخ زايد لتدلى بصوتها فى الانتخابات
وزيرة تشارك فى العملية الانتخابية

وأكدت وزيرة الثقافة، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.


ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.







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