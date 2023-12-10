وزيرة الثقافة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية وتدعو جموع المصريين للمشاركة.. صور

(MENAFN
- Youm7) أدلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة "أبو بكر الصديق التجريبية" بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة .
نيفين الكيلانى تصوت فى الانتخابات
نيفين الكيلانى تدلى بصوتها فى الانتخابات
وزيرة الثقافة فى لجنتها بالشيخ زايد لتدلى بصوتها فى الانتخابات
وزيرة تشارك فى العملية الانتخابية
وأكدت وزيرة الثقافة، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.
ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.
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