ناسا تختبر تقنية بلازما جديدة لتقليل تأثير الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن "برنامج النقل" الخاص بتكنولوجيا ناسا يعمل على ترخيص حقوله لشكل جديد جذري من أشكال الدفع يستخدم المغناطيسات الكهربائية للتحكم في تدفق البلازما فوق الطائرات والمركبات الفضائية التي تحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت.فعندما تطير المركبات عبر الغلاف الجوي الكوكبي بسرعات تفوق سرعة الصوت - أسرع بخمس مرات على الأقل من سرعة الصوت - فإنها تولد تدفقًا من الغازات المشحونة، فيما يتضمن مفهوم ناسا قطبين كهربائيين مثبتين على الدرع الحراري للطائرة أو المركبة الفضائية، بالإضافة إلى مغناطيس كهربائي أسفل الدرع الحراري.ويلتقط زوج الأقطاب الكهربائية الشحنة الكهربائية في التدفق المتأين للغاز خارج المركبة، إما لشحن بطارية أو لتشغيل ملف كهرومغناطيسي مدمج في الطائرة أو المركبة الفضائية، وهنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام.

حيث تقول وكالة ناسا إن المغناطيس الكهربائي يمكن استخدامه بعد ذلك للتحكم في تدفق الغاز حول السيارة، إما لتقليل السحب (الاحتكاك الجوي) أو توجيه السيارة، ويعتمد هذا المفهوم على ما يعرف بالديناميكية الهيدروديناميكية المغناطيسية، أو MHD، والتي تستخدم المجالات الكهربائية والمغناطيسية للتحكم في تدفق الغازات أو السوائل.



وفقًا لإشعار نشرته الوكالة على بوابة التعاقدات الحكومية SAM، تم تطوير هذه التقنية من قبل باحثين في مركز أبحاث لانغلي التابع لناسا في فرجينيا، وتمت دراستها لاستخدامها في محاكاة الدخول إلى الغلاف الجوي لنبتون، وقد قامت دراسة منفصلة عام 2021 بدراسة نفس التقنية لاستخدامها في الغلاف الجوي للمريخ .وتدعى الوكالة أن نظام MHD الخاص بها "أبسط من الطرق التقليدية للتحكم في الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (على سبيل المثال، الدفع الكيميائي، أو تغيير مركز ثقل الطيران، أو علامات القطع) ويتيح تصميمات جديدة لمهمة الدخول والهبوط والهبوط".ويزعم بيان منفصل لوكالة ناسا حول هذه التقنية أنها "تحصد الطاقة من خلال مسح الأجواء المؤينة" ويمكن أن تساعد "مركبات أكبر وأثقل في الأجواء الكوكبية (بما في ذلك الأرض ) بسرعات أعلى".فى مارس 2023، وصفت مجموعة من الباحثين الدوليين بتمويل من برنامج المستقبل والتقنيات الناشئة (FET) التابع للمفوضية الأوروبية نظام MHD مشابه لنظام لانغلي، وكتبوا أن التقنيات الفرعية مثل الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة العالية "وصلت إلى مستوى صناعي النضج الكافي لهم ليكونوا بمثابة تقنية تمكينية رئيسية لهذا التطبيق."لقد بحثت وكالة ناسا في أساليب هيدروديناميكية مغناطيسية مماثلة لسنوات، يعود تاريخها إلى عام 1965 على الأقل ، وتستشهد دراسة أجراها باحثون في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع للوكالة في ألاباما عام 2003 بالتاريخ الطويل للبحث في هذا الموضوع في لانغلي، مشيرين إلى أن "برنامج لانغلي التابع لناسا كان جهدًا ناجحًا للغاية".وقامت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا باختبار ودراسة طرق مختلفة للتوجيه وتقليل السحب الذي تعاني منه المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لعقود من الزمن، على سبيل المثال، بحث الجيش في استخدام الليزر لتقليل كثافة الهواء أمام السيارة ونظر في الاستفادة من المعدلات العالية للدوران والاهتزاز للأسطح المشحونة كهربائيًا لتحقيق نتائج مماثلة للنظام الذي تم ترخيصه من قبل ناسا لانجلي.