أبل ترفع الدعم عن جهاز Ipad Pro 2018 .. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) انضم جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018 رسميًا إلى قائمة منتجات أبل القديمة اليوم، ما يمثل نهاية دعم البرامج المضمون وإصلاحات الأجهزة من الشركة، حيث يحدث هذا التحول بعد خمس سنوات من توقف شركة Apple عن بيع الجهاز.

وكان جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018 بمثابة ترقية كبيرة عن سابقه، حيث يتميز بتصميم أنيق وشريحة A12X Bionic الأسرع وقدرات Face ID المحسنة، وقد تمت الإشادة به لأدائه القوي وشاشته الكبيرة، مما يجعله خيارًا شائعًا للمحترفين المبدعين والطلاب على حدٍ سواء.

وبعد خمس سنوات من إطلاقه، طغت التكرارات الأحدث على جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018 مع معالجات أسرع وكاميرات محسنة وميزات إضافية مثل Face ID، ومع ذلك، فإن إرثه لا يزال بمثابة شهادة على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها خط iPad Pro.

وعلى الرغم من أنه لا يزال بإمكانه تشغيل إصدارات iPadOS الحالية، إلا أن المطورين قد يمنحون الأولوية للأجهزة الأحدث للتحسين وتحديثات البرامج المستقبلية، ويعني الانتقال إلى الحالة القديمة أن شركة Apple لن تضمن بعد الآن إصلاحات الأجهزة لجهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة لعام 2018.



ومع ذلك، قد يستمر مقدمو الخدمة المعتمدون في تقديم الإصلاحات اعتمادًا على توفر الأجزاء، وبالإضافة إلى ذلك، قد تستمر Apple في تقديم تحديثات البرامج القديمة لبعض الوقت، على الرغم من أن هذا غير مضمون.

ما هي منتجات أبل القديمة؟

منتج Vintage Apple هو المنتج الذي لا يحصل على منتجات برمجية عادية، ومن الميزات البارزة في أجهزة iPhone أو iPad أو Mac أنها تستمر في الحصول على تحديثات البرامج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

لكن المنتج القديم لا يمكنه الحصول على أي تحديثات، ولا تعد شركة Apple أيضًا بإصلاحات أو صيانة هذه المنتجات، وتوضح آبل على صفحة الدعم الخاصة بها، أن“المنتجات تعتبر قديمة عندما توقفت آبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 وأقل من 7 سنوات”، هذا لا يعني أن الجهاز سيتوقف عن العمل ولكن الأمر يقتصر على رفض مدة الصلاحية مرة أخرى عندما لا يحصل المستخدم على تحديثات منتظمة.







