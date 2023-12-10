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إطلاق صاروخ Spacex Falcon Heavy الطائرة الفضائية السرية X-37B اليوم

12/10/2023 4:38:48 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد شركة SpaceX لإطلاق
صاروخ Falcon Heavy والذى سيضم المركبة الفضائية X-37B التابعة لقوة الفضاء الأمريكية مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر، وفقا لتقرير سبيس.



ومن المقرر أن يتم الإطلاق من مجمع الإطلاق -39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، خلال نافذة مدتها 10 دقائق تفتح في الساعة 8:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 11 ديسمبر .



وسيكون هذا هو الإطلاق السابع حتى الآن لمركبة X-37B القابلة لإعادة الاستخدام، ولكنه أول رحلة لها على الإطلاق على متن صاروخ Falcon Heavy، والتي قد يكون لها عواقب على مهمتها المدارية القادمة.



واستخدمت خمس من عمليات إطلاق X-37B الستة صواريخ United Launch Alliance Atlas V ، مع واحدة أخرى تستخدم SpaceX Falcon 9، الذي يستخدم ثلاثة معززات Falcon 9 كمرحلة أولى، يتفوق على كلا الصاروخين الآخرين عندما يتعلق الأمر الحصول على الكتلة إلى المدار.



وفقًا لإصدار حديث لقوة الفضاء، فإن بعض أهداف مهمة X-37B القادمة، والمعروفة باسم OTV-7 ("مركبة الاختبار المدارية -7")، تتضمن "العمل في أنظمة مدارية جديدة"، والتي، نظرًا لمركبة الإطلاق، وقد يشير إلى مدار أعلى من المعتاد، أبعد عن الأرض.



قد يكون للترقية في مركبة الإطلاق علاقة بالكتلة أيضًا ، وتتميز X-37B بمساحة شحن لإيواء المعدات والتجارب، ويمكن أن تحمل حمولة مهمة ثانوية تتطلب قدرة الرفع الإضافية من Falcon Heavy.



وعندما يُطلق فالكون هيفي، ستكون هذه هي المهمة التاسعة للصاروخ حتى الآن، وستكون أيضًا الرحلة الخامسة للمعززات الجانبية التي تدعم هذه المهمة تحديدًا، وأطلق الثنائي مؤخرًا مسبار ناسا النفسي ، فى أكتوبر من هذا العام.














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