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ريتا عوض تخط الشعر والنبوة - أبو الطيب المتنبي بالشعر

12/10/2023 4:35:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، للباحثة والناقدة الفلسطينية الدكتورة ريتا عوض؛ كتاب بعنوان "الشعر والنبوة- أبو الطيب المتنبي بالشعر".
في كلمة على غلاف الكتاب تشير الباحثة عوض، إلى أن تراث الشعر العربي ينفرد بوجود شاعر يعد شاعر العربية الأكبر، ويحمل لقبا مرتبطا بالنبوة، وأن أبا الطيب يقول: "إنه لقب بالمتنبي لأنه أول من تنبأ بالشعر. ولم يجد ذلك التفسير للقب "المتنبي"، الذي يجمع بين قولين: شعري ونبوي، ما يستحق عناية دراسي المتنبي وشعره، قدماء ومحدثين ومعاصرين، إن الجمع بين الشعر والنبوة في وصف المتنبي لإبداعه الشعري، وتجليات التعبير الفني الجامع بين القولين الشعري والنبوي في شعر أبي الطيب المتنبي، من القضايا التي تعنى بها هذه الدراسة النقدية: "الشعر والنبوة أبو الطيب المتنبي بالشعر".
وتوضح الباحثة عوض في الكتاب، أن تراث الشعر العربي ينفرد بوجود شاعر يعد شاعر العربية الأكبر، يحمل لقبا مرتبطا بالنبوة. وقد أثار لقب "المتنبي"، الذي عرف به أبو الطيب، اهتمام الناس بمستوياتهم كافة في عصره، بعد أن ذاعت شهرته في البلاد وتناقل شعره الناس في أرجاء الدولة العباسية المترامية الأطراف، واستمر ذلك الاهتمام عبر ما يزيد على عشرة قرون من الزمن إلى يومنا هذا. وكان أبو الطيب نفسه يسأل عن سبب لقبه "المتنبي"، ليعرف إن كان ادعى النبوة في مطلع شبابه أم لا، مما وصلنا أخبار سجلتها كتب التراث. وباستثناء رد واحد موارب بدا أقرب ما يكون إلى شبه إقرار بأنه ادعى النبوة في حداثة سنه قال فيه: "إن ذلك الشيء كان في الحداثة أو جبته الصورة".
وتقول: "إن المتنبي كان يفسر لقبه بأمرين: أولهما، أنه سُمى المتنبي لأنه تشبه بالأنبياء في إحدى قصائده، وثانيهما، أنه تنبأ بالشعر أو كان أول من تنبأ به". وقد رأى البعض في إجابتي المتنبي هاتين عن السؤال الذي كثيرا ما كان يُطرح عليه، تهربا من الإجابة وإنكار الادعاء بالنبوة، ورأى البعض الآخر أنهما لا تحملان نفيا صريحا وقاطعا بأنه لقب بالمتنبي لأنه ادعى أنه نبي. وظل السؤال الذي شغل من كتب عن لقب أبي الطيب المتنبي هل ادعى أبو الطيب النبوة ولذا لُقب بالمتنبي.
وتبين المؤلفة، أنها في هذه الدراسة طرحت عددا من الأسئلة لمناقشة ما تثيره مسألة العلاقة الملتبسة بين الشعر والنبوة من إشكالات، والبحث فيما يحمله الجمع بين القولين الشعري والنبوي من دلالات: ما وجه الشبه بين الخطابين الشعري والقرآني رغم الاختلاف الجلي والكبير بينهما، مضيفة، أنها تناولت هذه الأسئلة بالتحليل والنقد شعر المتنبي الذي حقق فيه حلم النبوة الذي فاته تحقيقه في مغامراته الخطيرة في زمن حداثته.
وترى عوض، أن المتنبي أبدع في رسم صورة فنية لذاته المتعالية اتحد فيها الشاعر والنبي، وعبر في لغة شعرية وصفت "بالإعجاز" عن رؤية شعرية كاشفة في واقع عصره الاجتماعي والسياسي، وعن وعي حضاري وتاريخي نادر في زمنه، وتأمل في شؤون الحياة والناس، وتفكر بأسرار الكون والوجود البشري. وقد عادت المؤلفة إلى أقدم ما وضعه العلماء من شروحات لديوان المتنبي وقيل: "إنها زادت على الأربعين شرحا".
وتقول المؤلفة: "إنها تناولت في هذه الدراسة ديوان المتنبي لبحث مسألة العلاقة الملتبسة بين الشعر والنبوة في التراث الثقافي والديني الإنساني عامة، وفي التراث العربي خاصة، وعرض ما وصلنا من أقوال القدماء ورواياتهم حول ادعاء المتنبي النبوة ومناقشة تلك الأقوال، وما قاله النقاد وشراح ديوانه في شأن ما وصفوه بطريقته المخترعة في الشعر".
وألقت الباحثة الضوء في دراستها، على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العصر الذي عاش فيه المتنبي عامة، وفي البيئة التي نشأ فيها خاصة، وهي أوضاع كان لها الأثر الكبير فيما تطلع إلى تحقيقه سواء أكان في ادعائه النبوة. لأن صورته الشعرية مبتدعة، أم في شعره ذي الصوت النبوي. وإننا نأمل أن تكون هذه الدراسة محفزا لمزيد من التأمل والبحث في إبداع شاعر بدا كأنه اختصر الشعر العربي بأسره، وجسد روح تراث أمته الشعري، وامتلك لغة يؤمن أبناؤها أن بها تغييرا.
وتحت عنوان "في بلاط سيف الدولة: شفاعة المتنبي في بني كلاب"، تشير المؤلفة إلى أن تعلق المتنبي بالبادية والأعراب في شعره في حلب اتخذ صيغة مختلفة تماما عن تلك التي تجلى بها حبه لها ولأهلها في المراحل المختلفة الأخرى من مسيرته الشعرية، بخاصة بكل من مصر وفارس. فإذا كان تغزل المتنبي بالمرأة البدوية في تينك المرحلتين خاصة، وهو بعيد عن البادية وأهلها، وسيلة فنية للتعبير عن احتفائه بالبادية بوصفها رمزا لانتمائه القومي الوثيق في عصر تنامت فيه الحركة الشعوبية وضعفت فيه قبضة العرب على الحكم، فآلت السلطة الحقيقية فيه إلى الأعاجم من تُرك وفرس وديلم، ولعودته إلى تراثه الشعري القومي العريق، بما هو أساس لإبداع عصري حديث متصل بذلك التراث، ومستقل عنه في الآن ذاته، فإنه في السنوات التي أمضاها بخدمة سيف الدولة في حلب كان قريبا من البادية التي كانت أجزاء شاسعة منها تحت سيطرة الأمير الحمداني، وتشكل جيشه من العديد من رجالها.
وتقول: "كانت تلك القبائل، ثارت أكثر من مرة على سيف الدولة أثناء وجود المتنبي في خدمته. وقامت بين سيف الدولة والأعراب غزوات، حفظ ديوان المتنبي أربع قصائد قالها فيها. وقد أصبح المتنبي سيف الدولة في إحدى تلك الغزوات، وهي التي قدمها ابن جني.
وترى عوض، أن المتنبي خالف ما توقعه سيف الدولة منه حين اصطحبه معه في غزوته هذه لبني كلاب. فقد وضع المتنبي قصيدة لا يصف فيها ما شهد من معارك، وهو ما يطلبه الأمير من شاعره، ولا هو ذكر قتلا ولا دماء، رغم أن سيف الدولة قتل من بني كلاب رجالا، كما ذكر ابن جني. لقد اختار المتنبي التعبير عن رفضه القتال بين الإخوة وأن يتحولوا إلى أعداء، فأنشأ رائعته الفريدة هذه التي مزج فيها مزجا مبدعا وعجيبا بين مدح الأمير العربي الذي طالما صوره في صورة البطل القومي المثالي، ومدح خصومه العرب الذين أمضى سنوات طويلة من عمره بينهم وأحبهم. ولعل من أعجب ما فهيا ما استطاع الشاعر تحقيقه من توازن بين المدحين، وإن كانت الكفة فيه تبدو أحيانا أنها مائلة إلى بني كلاب. يخاطب المتبي سيف الدولة في قصيدته.
وتشير، إلى أن المتنبي قد انتقى من ما جرى من أحداث في تلك الغزوة عناصر قصيدته وعبر عنها بلغة شعرية في لوحات فنية رائعة، فسما بالشعر العربي إلى أعلى درجاته، إلى الجيل المعجز الذي طالما تشوق شعراء العالم العظام في كل العصور لبلوغه مستغلا الطاقات الإيحائية للغة الشعرية ليومئ إلى مالا يرغب بالتصريح به. ويواصل المتنبي مخاطبة سيف الدولة فيقول: "طلبتهم على الأمواه حتى/ تخفوف أن تُفتشهُ السحابُ/ بت لياليا لا نوم فيها/ تخب بك المُسومةُ العرابُ...".

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