افتتاح معرض تشكيلي بعنوان غزة شرف الأمة

افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض الفن التشكيلي "غزة شرف الأمة " مساء يوم أمس السبت، في مقر منتدى الرواد الكبار بعمان بحضور رئيسة المنتدى هيفاء البشير.

ورحبت البشير بكلمتها بالفنانين المشاركين ومندوب راعية الحفل والحضور.

وقالت: ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة إلى الالتفاف حول قلعة الصمود هذه التي يجاهد فيها الكبير والصغير الرجل والمرأة دون أن ترحمهم آله الحرب إذ أن الإبادة لشعبنا الصامد تفوق الخيال واليوم نجدنا نلتقي معاً ليكون اللون و المشاعر وسيلتنا للتضامن عبر الفن.

وتابعت البشير "لايسعني إلا أن أقدم شكري على رعاية معالي الوزيرة للمعرض الفني وأتقدم من الفنانين الكرام الذين ساهموا بالمشاركة في هذا المعرض ويسعدني أن أعلن عن إقامة مزاد يذهب ريعه لصالح غزة".

ويضم المعرض الذي يستمر 6 أيام أكثر من 60 عملا فنيا من مختلف المدارس والمناهج الفنية، وبمشاركة ثلاثين فنانا من فلسطين والعراق والأردن.

وتم اختيار اثنا عشر عملا لإقامة المزاد على هذه اللوحات الفنية ليرصد ريعة لدعم أهل غزة.

وكشفت البشير إلى أن المنتدى سيقوم بطباعة تقويم ( روزنامة ) تحتوي على صور لهذه الأعمال .