مبرة أم الحسين تكرم متطوعيها تقديراً لجهودهم

تحت شعار "التطوع ثقافة ومسؤولية"، نظمت مبرة أم الحسين فعالية تكريم المتطوعين والمتطوعات لعام 2023، وذلك بالتزامن مع يوم التطوع العالمي.

وقد جاء هذا التكريم تقديراً للجهود الكبيرة التي قدمها المتطوعون والمتطوعات مع أطفال المبرة على مدار العام في مختلف المجالات، من تعليم ونشاطات ودعم اجتماعي ونفسي.



وألقت مديرة المبرة الدكتورة زينا الكركي كلمة خلال الفعالية، قالت فيها: "أحييكم اليوم أطيب تحية، أنتم الذين لامس عطاءكم قلوب أطفال المبرة، وأنتم الذين بذلتم وقتكم وجهدكم ومهاراتكم بواقع 2135 ساعة لمساعدة أطفال المبرة في التعليم والنشاطات والدعم الاجتماعي والنفسي. بوركت جهودكم وبورك عطاءكم".



وتابعت "أعزائي، إن رحلة التغيير تبدأ بخطوة، فمشاركتكم في العمل التطوعي ولو كان في أبسط أشكاله، ربما كانت سبباً لإلهام وتحفيز من حولكم لمزيد من التطوع والعطاء، لتنتشر ثقافة التطوع وتعزز الأواصر والروابط في وطننا الحبيب.

ونحن في مبرنا الحبيبة لا زلنا نعمل على غرس قيمة العطاء والتطوع لدى أطفالنا، لأننا نؤمن بأن كل فرد قادر على البذل والمشاركة. فأبواب مبرنا مفتوحة لكم، وقد أصبحتم جزءاً منا ومن عائلة مبرة أم الحسين".