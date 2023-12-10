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خبيرة تغذية تحدد الأطعمة الأكثر ضررا بالدماغ

12/10/2023 4:35:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تؤثر مواد غذائية كثيرة، مثل الدهون المهدرجة وغيرها، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية، سلبا في الدماغ والوظائف الإدراكية للإنسان.


وتشير خبيرة التغذية الروسية يلينا تيخوميروفا، إلى أن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها يؤثر سلبا في الدماغ والوظائف الإدراكية للإنسان.

وتقول: "الكحول يدمر الخلايا العصبية. وكما ثبت بالفعل، على الرغم من استعادة الخلايا العصبية، إذا كان الشخص يكثر من شرب الكحول، فإن الوظائف المعرفية لديه تنخفض. أي أن الإفراط في شرب الكحول ضار للغاية بوظائف الدماغ".

وبالإضافة إلى ذلك يؤثر استهلاك الزيوت النباتية المعالجة، أو ما يسمى بالدهون المهدرجة، سلبا في وظائف الدماغ. والمثال الكلاسيكي لمثل هذا المنتج هو السمن النباتي (المرغرين).

وتقول: "عندما يستهلك الشخص كميات كبيرة من الدهون المهدرجة، لا يتمكن الجسم من معالجتها لذلك تخزن في الخلايا، بما فيها خلايا الدماغ، ما يؤدي بالتالي إلى تدميرها المبكر وانخفاض الوظائف الإدراكية".

ووفقا لها يؤثر الإفراط في تناول الوجبات السريعة سلبا في وظائف الدماغ، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكربوهيدرات والملح والإضافات الغذائية المختلفة، مشيرة إلى أن تناولها مع المشروبات الحلوة يساهم بشكل كبير في الإصابة بالسمنة، التي يؤدي وجودها إلى انخفاض نشاط الدماغ.

وتشير الطبيبة، إلى أن السكر ضار للدماغ. نعم الغلوكوز وقود ضروري للجسم. كما يجب تناول الكربوهيدرات، ولكن عند تقليل كميتها بصورة دورية وتنظيم نوبات جوع معتدلة، سيكون له تأثير إيجابي في وظائف الدماغ. RT

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