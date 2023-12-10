تدمير 260 مسجدا في غزة.. انتقام يفضح الحرب الدينية

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد غنيم

- 170 مسجدا أصيبت بأضرار جزئية إضافة لتدمير 3 كنائس

- 90 مسجدا دمرت بشكل كلي منذ بدء العدوان على القطاع

سمح الضوء الأخضر الذي منحه الغرب للاحتلال الصهيوني؛ بتدمير كل شيء في قطاع غزة، إذ لم يبق حجرا على حجر، وعاث فسادا في الأرض، وسفك الدماء، وأوغل في إجرامه إلى حد لا يستوعبه منطق.

وبين شلالات الدم الزكية التي تسيل على أرض غزة منذ شهرين، عم الخراب الذي خلفته آلة البطش الإرهابية، وطال كل ما يمكن الناس هنالك من العيش أو الصمود لدفعهم إلى الهجرة قسرا، وتكرار نكبتهم على الهواء مباشرة.

ولم تسلم مستشفى ولا مدرسة ولا روضة ولا جامعة ولا مسجدا أو كنيسة وحتى الآثار التاريخية، من قصف ممنهج هدفه الانتقام من هذه البقعة التي تمنى يوما رئيس وزراء الاحتلال الأسبق شيمعون بيرز أن يبتلعها البحر.

ويؤشر حجم الإجرام الذي مارسه الاحتلال في غزة ضد كل شيء، وأرقام الضحايا الضخم الذي تجاوز ما أريق في حروب حول العالم استمرت سنوات، إلى "البعد الديني" لهذا القتل، رغم ما يحاول الساسة تجميله بأنه "صراع سياسي" بالدرجة الأولى، وفعل ورد فعل.

وكان السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، الأكثر وضوحا بين صناع السياسة في الولايات المتحدة وحتى لدى الاحتلال والذي قال بعد أيام من بدء معركة "طوفان الأقصى": "نحن في حرب دينية"، داعيا إلى تسوية غزة بالأرض.

وقال غراهام آنذاك، والذي يصفه مراقبون بالوجه الحقيقي لأميركا: "نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم، قوموا بتسوية المكان".

ويمكن أن يفهم من هذا الموقف حجم التدمير الذي لحق بدور العبادة، سواء الإسلامية أو المسيحية، خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

ودمر الاحتلال كليا أكثر من 90 مسجدا آخرها المسجد العمري "الجامع الكبير"، و"عثمان بن قشقار" الأثريين في حي الدرج في البلدة القديمة بمدينة غزة، إلى جانب أضرار جزئية لحقت بأكثر من 170 مسجدا، إضافة إلى تدمير 3 كنائس.

وتنوعت أشكال التدمير إما بالقصف المباشر من الطيران أو المدفعية أو من خلال النسف بالمتفجرات بعد دخول جيش الاحتلال للأحياء السكنية.

"نبوءة إشعياء"

يرى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الجماعات الإسلامية د.حسن أبو هنية، أن الحروب على مر التاريخ دائما ما تأخذ شكلا دينيا حضاريا أو ما يعرف بـ"صدام الحضارات" كما وصفه "صامويل هنتنجتون".

وأضاف أبو هنية لـ"الغد" أن الحضارات جوهرها الدين، والحروب التي تقوم على أساسها تصبح حروبا دينية بشكل أو بآخر، يتم فيها استخدام الرموز الدينية.

وأشار إلى أنه أحيانا يكون ذلك بشكل صريح مثل ما يحدث في فلسطين والمسجد الأقصى بشكل يومي، والحديث عن هدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

وأردف: "إلى جانب استشهادات قادة الاحتلال بقضية الدين، حيث استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصطلح (نبوءة إشعياء) لتبرير حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأوضح أبو هنية أن "نبوءة إشعياء تبرر قتل المدنيين على أساس ديني، ونتنياهو يريد أن يحققها في غزة كما يزعم".

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال استشهد كذلك بمسألة "النور والظلام" وهي مستندات دينية توراتية تعتبر اليهود "أبناء النور"، أما الآخرون فهم "أبناء الظلام"، في إشارة إلى غزة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويؤمن اليهود بأن "إشعياء" هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وأحد أعظم أنبياء العهد القديم، ويزعمون أن له نبوءات عما يسمونه "الانتصار وقتال الأعداء".

وكان نتنياهو قال في كلمة متلفزة في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي: "نحن أبناء النور بينما هم أبناء الظلام، وسينتصر النور على الظلام".

وأضاف: "سنحقق نبوءة إشعياء، لن تسمعوا بعد الآن عن الخراب في أرضكم، سنكون سببا في تكريم شعبكم، سنقاتل معا وسنحقق النصر".

ولفت أبو هنية، كذلك، إلى الخلفية الدينية المتطرفة لأعضاء في حكومة نتنياهو، أمثال الوزيرين يتسئيل سيموريتش وإيتمار بن غفير، واستشهاداتهم ومعتقداتهم التوراتية التي تبرر ما يجري في فلسطين على أساس ديني.

واعتبر أن قادة الغرب من أمثال إيمانويل ماكرون، وأولاف شولتز، وريشي سوناك وحتى جو بايدن، يتحدثون دائما عن شيء ديني في هذا الصراع أو الحرب.

ورأى أبو هنية أن تدمير المساجد في غزة جزء من المسائل التي يتحدث عنها الاحتلال، إلى جانب ربط الإسلام، عبر فصائل المقاومة لا سيما حماس والجهاد الإسلامي، بالإرهاب لتبرير ما يحدث للغرب دون أن يحرك الأخير أي ساكن.

وبين أنه رغم كل التدمير الذي حصل للمساجد في غزة والصمت العالمي بشأن ذلك، فإنه لو تم تدمير كنيس يهودي لقام العالم ولم يقعد.

وتابع: "الإرهاب عند الغرب مرتبط بهوية الفاعل وليس الفعل، فإن كان مرتبطا بيهودي يسمى عنفا، أما إذا كان مسلما فيحال الفعل إلى أصل هوية الفاعل وهو الإسلام".

وبناء على ذلك، بحسب أبو هنية، يرفض الاحتلال وحتى داعموه الغربيون استخدام غيرهم للرموز الدينية أو الحديث عنها، لأن التهم، في نهاية المطاف، بحقهم جاهزة.

وبين أن ذلك لا يسمى ازدواجا في المعايير بل جنونا غير أخلاقي يعبر عن الإمبريالية الأمريكية بأن العالم محكوم بالقوة وليس الأخلاق، وهذه من خرافات الحداثة.

ولفت كذلك إلى أن "الهولوكوست" نفذ على أسس علمانية حداثية وليست دينية، حتى إن كتاب "دولة اليهود" لمؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل، يتحدث عن دولة قائمة على الدين وليس العرق.

"منع نهضة الأمة"

من جانبه، قال السياسي وأستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور بسام العموش، إن ما يسمى الصراع مع الكيان الصهيوني، هو حرب دينية وأن كثيرا من الناس يهربون من هذا الوصف.

وأضاف العموش في تصريح لـ"الغد"، أن الاحتلال والولايات المتحدة تهدفان من هذه الحرب إلى منع نهضة الأمة وتوحدها لما تشكله من خطر عليهم، مشيرا إلى الأهداف السياسية التي يريدها الغرب من وراء ذلك إلى إضعاف المنطقة وإنهاكها وإبقائها في صراع مستمر.

واعتبر أن تدمير المساجد في غزة ليس غريبا أو جديدا عليهم، إذ إن استهداف أماكن العبادة قديم منذ احتلال فلسطين، حيث تم تحويلها في المناطق المحتلة إلى زرائب للحيوانات أو أماكن لهو ورقص.

وأشار إلى أنهم يعتقدون أنه بتدمير المساجد يتم تدمير العقيدة أو القضاء عليها، وهذا أمر غير صحيح، فهي ليست حصرا في المساجد، إلى جانب أن ذلك يزيد من الإصرار على مقاومة مشروعهم الاحتلالي.

ورأى أن المقاومة في فلسطين "ولادة"، فعندما اغتالوا الشيخ أحمد ياسين (مؤسس حركة حماس) لم يكن يحيى السنوار معروفا آنذاك، وهكذا فكل الأطفال الحاليين هم مشاريع مقاومين لاحقا.

وأشاد بصمود المقاومة الفلسطينية، والتي اعتبر أن قصفها لتل أبيب بعد شهرين من الحرب، هو أكبر دليل على أن الاحتلال لم ينفذ أيا من أهدافه بإضعافها.