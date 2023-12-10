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أجواء لطيفة اليوم وحالة عدم استقرار مساء الغد

12/10/2023 4:34:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم الأحد، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً تتأثر المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل -بمشيئة الله- الأمطار في جنوب المملكة تمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية، وتكون غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد، وتدريجياً مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول الأمطار ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة مثيرة للغبار.
وتكون الأجواء الثلاثاء، باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ومن المتوقع -بمشيئة الله- هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع -بمشيئة الله- هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً إلى المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8 وفي مرتفعات الشراة 15 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 12 وفي مناطق السهول 20 - 13, وفي الأغوار الشمالية 26 - 16، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 27 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 16 درجة مئوية.- (بترا)

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