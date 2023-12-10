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تعرض“الميداني الأردني” جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية

12/10/2023 4:34:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بتعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء أمس السبت.


وأضاف المصدر بأنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير.


وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

MENAFN10122023000072011014ID1107565724

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