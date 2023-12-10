تعرض“الميداني الأردني” جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بتعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء أمس السبت.
وأضاف المصدر بأنه لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير.
وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.
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