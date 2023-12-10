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البلقاء التطبيقية الأولى عربياً في تصنيف الجامعات الخضراء (UI Greenmetric)

12/10/2023 4:34:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




تصدرت جامعة البلقاء التطبيقية الجامعات العربية في تصنيف الجامعات الخضراء (UIGreenMetric_2023)، حيث حافظت الجامعة على الترتيب الأول محلياً، وحققت الترتيب الأول عربياً والترتيب (52) عالمياً.
وقد هنأ الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة أسرة الجامعة من طلبة وعاملين بهذا الانجاز الذي تلى انجاز الجامعة في تصنيف الكيو أس للاستدامة (QS Sustainability) وذكر ان هذه الانجازات تأتي ثمرة الجهود في ادارة الموارد الطبيعية والممارسات التي من شأنها تقليل الأثر البيئي، والبرامج التعليمية والتوعية للطلبة وللمجتمع المحلي، والبحوث العلمية في أهداف التنمية المستدامة، متنمنيا العمل على تكثيف الجهود في مجال تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.
نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم حمود الشبلي، أكد أن التصنيف شهد لهذا العام دخول لعدد من الجامعات، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة في التصنيف لهذا العام (1180) مقارنة بـ (1050)، منها (10) جامعات أردنية، و(150) جامعة عربية من (12) دولة عربية بالاضافة الى الأردن، وهي فلسطين، والسعودية، ومصر، ولبنان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسوريا، والمغرب، وعمان والكويت، والبحرين.
يذكر أن تصنيف الجامعات الخضراء يهدف إلى تحفيز الجامعات على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقرار السياسات وتطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة وهي المحور الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي، وضمان استدامة الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه العالم. ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في ازدهار المجتمعات.
ويحتوي التصنيف على ستة معايير رئيسية هي "البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي".

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