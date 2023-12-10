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الصفدي: إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية

12/10/2023 4:34:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن السياسة الإسرائيلية تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع.

وأضاف الصفدي في كلمة خلال منتدى الدوحة، اليوم الأحد، أن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب والعالم يقف عاجزا إزاء ذلك.

وأشار الصفدي إلى أن العرب على خلاف كبير مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في غزة.

وأكد الصفدي أن ما يحصل في غزة لا يمكن أن يستمر والخطر يهدد المنطقة بأكملها.

ولفت إلى أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإخراج سكان غزة من القطاع إلى ما هو أبعد من القضاء على حماس.

وقال الصفدي إن إسرائيل تعرضت لهزيمة استراتيجية وتقوم الآن بجرائم حرب ومشاعر الكراهية تزداد لدى شعوب المنطقة تجاهها.

وتابع الصفدي،“ليس غزة فحسب؛ فالضفة الغربية تعاني من آلة القتل الإسرائيلية والاستيطان”.


واعتبر أن اسرائيل تتحدى حلفائها والقانون الدولي وتشعر أنها تستطيع القتل دون حساب.


وأكد الصفدي، أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تعد إبادة جماعية، بحسب القوانين الدولية.


ولفت الصفدي إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف لمحاولة شرح المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاعتداء على قطاع غزة.

وشدد الصفدي على إسرائيل لن تحصل على الأمن إلا إذا حصل الفلسطينيون عليه ولا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال.

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