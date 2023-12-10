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هولندا ترفض ملاحقة مسؤول بتهمة إهانة المغاربة

12/10/2023 4:34:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قررت النيابة العامة الهولندية عدم ملاحقة جاك ميكرز، عمدة مدينة "دن بوش"، على خلفية إدلائه بتصريحات تحمل إهانة للمغاربة والمغرب، حسب ما أفادت به النيابة العامة في بيان لها.


وقالت امرأة اعتبرت خلال الاجتماع ذاته إن "اللاجئين السوريين هم الأسوأ على الإطلاق ولا يحتاجون إلى مساعدة، وأن سوريا من بين أمور أخرى تبقى في القمة"، في إشارة إلى تربع لاجئي سوريا على قائمة المنحرفين والأجانب الذين يسببون إزعاجا للمواطنين المحليين، ورد ميكرز بالقول: "هذا غير صحيح، إنه المغرب".


واعتبر المدعي العام الهولندي أن "رئيس البلدية لم يصدر أية تصريحات تكتسب طابعا جنائيا، إذ يمكن اعتبار ما قاله بمثابة رد على إزعاج طالبي اللجوء المغاربة"، مسجلة أن "الأمر لا يتعلق بتصريح مهين يستهدف مجموعة من الأشخاص بسبب عرقهم، وإنما يتعلق الأمر بتصريح حول سلوك مجموعة معينة. وهذا لا يندرج ضمن جرائم التمييز التي يعاقب عليها القانون الجنائي الهولندي في مادته الـ137".


وأشار المدعي العام إلى أنه "تلقى ما يقارب الثلاثين شكاية ضد عمدة دن بوش تتهم الرجل بالإدلاء بتصريحات مهينة"، مسجلة أنها قررت إسقاط كل التهم الموجهة إليه بعد التقييم الذي أجراه المركز الوطني للخبرة في مجال التمييز التابع للمدعي العام في أمستردام، مشيرة كذلك إلى أن "جميع الأشخاص الذين تقدموا بهذه الشكايات سيتم تبليغهم بشكل شخصي بقرار عدم الملاحقة".


ومن المبررات التي صاغها المدعي العام في أمستردام في قراره، أن "المُتشكى منه كان يقصد المغاربة طالبي اللجوء وليس المغاربة بشكل عام.. وبالتالي، فإن الرجل لم يهاجم هؤلاء الأشخاص بسبب دينهم أو عرقهم أو معتقداتهم؛ بل بسبب سلوكهم.. وعليه، فإن هذه الأفعال لا يمكن أن تطبق معها مقتضيات المادة 137 من القانون الجنائي، ولا أية مادة أخرى من هذا القانون". وكالات


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