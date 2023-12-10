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واشنطن توافق على بيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل

12/10/2023 4:34:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس السبت عن موافقتها على بيع إسرائيل بصورة طارئة 13 ألفا و981 طلقة دبابة عيار 120 ملم، ومعدات ذات صلة بقيمة 106.5 ملايين دولار، في قرار بعثت به للكونغرس.
وبحسب واشنطن تايمز، تأتي الصفقة في وقت يدور فيه سجال سياسي حاد حول الحرب في غزة، إذ يعطل جمهوريون طلبا لإدارة الرئيس جو بايدن بإقرار مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا، وسط انقسام في صفوف الديموقراطيين بشأن استخدام أسلحة أميركية ضد مدنيين فلسطينيين.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها خلصت إلى "وجود حالة طارئة تستدعي بيع حكومة إسرائيل فورا" الأسلحة، وبالتالي الإعفاء من مقتضيات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.
وشدّدت الوزارة على أن الأسلحة المنصوص عليها في صفقة البيع ستلم من مخزون الجيش الأميركي.
وعرقل أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ أمس إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.-(بترا)

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