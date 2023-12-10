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هيئة البث الإسرائيلية: القتال العنيف في غزة سيستمر شهرين آخرين

12/10/2023 4:34:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشير تقديرات لمصادر الاحتلال إسرائيلي أن القتال العنيف الحالي ضد حركة حماس في قطاع غزة، سيستمر لمدة شهرين آخرين، حسب هيئة البث العامة الإسرائيلية“كان”.
وأضافت المصادر أنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار، بعد تلك الفترة، حيث يتم إجراء“عمليات موضعية” من قبل قوات سوف تبقى على مقربة من القطاع، حسب صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأحد.
وتابع التقرير أنه خلال الشهرين المقبلين، ستكون هناك محاولات للمضي قدما في المزيد من الاتفاقيات لإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وفي وقت ما خلال الشهرين المقبلين، ستسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي لبعض سكان غزة، بالعودة إلى منازلهم، طبقا لهيئة البث العامة الإسرائيلية“كان”، مشيرة إلى أن هذا“مطلب أمريكي وأيضا ضرورة عملياتية”.
من جهة أخرى، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، أن غدا الاثنين هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، وذلك ضمن حراك عالمي يدعو لإضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
ودعت القوى في بيان صدر عنها، أمس السبت، إلى“الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات، للتعبير عن وحدة الدم والمصير وانتصارا للأبرياء العزل، وتوجيه رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وأن نضالنا المشروع سيتواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال”، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية“وفا”.
وأضافت أن“شعوب الأرض قاطبة ستتوحد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال، وستنتصر لدماء الأطفال والنساء والشيوخ ضحايا إرهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية”.- (د ب أ)

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