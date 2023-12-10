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غوتيريش: نواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في غزة

12/10/2023 4:34:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال منتدى الدوحة، اليوم الأحد، إنه ما من حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق.

وأضاف غوتيريش، أن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة

وتابع غوتيريش: "نواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة ولن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة".

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