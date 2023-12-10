غوتيريش: نواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال منتدى الدوحة، اليوم الأحد، إنه ما من حماية فعالة
للمدنيين في قطاع غزة وعدد الضحايا غير مسبوق.
وأضاف غوتيريش،
أن سلطة مجلس
الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة
وتابع غوتيريش: "نواجه احتمال انهيار النظام
الإنساني في قطاع غزة ولن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة".
MENAFN10122023000072011014ID1107565717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.