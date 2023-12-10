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الناخبون المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

12/10/2023 4:34:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بدأ الناخبون المصريون اليوم الأحد التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).


ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاض.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات.

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