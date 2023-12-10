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أنباء عن مقتل الضابط الإسرائيلي الذي فجر منزلا في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها- (فيديو وصورة)

12/10/2023 4:34:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال مقتل الضابط إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأفاد الجيش على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي، ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.

وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن بيركوفيتش هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها، ما أثار غضبا واسعا وقتها.




في المقابل، نفى ناشطون آخرون أن يكون القتيل بيركوفيتش هو صاحب الفيديو. وقالوا إن الضابط الذي ظهر سابقا يدعى نيك موشيه غرونبرغ.

وقد ظهر الضابط في الفيديو خلال العد التنازلي لتفجير المنزل، وعلق عليه قائلا:“هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني”.

ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.-(وكالات)

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