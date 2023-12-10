أنباء عن مقتل الضابط الإسرائيلي الذي فجر منزلا في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها- (فيديو وصورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال مقتل الضابط إيال مئير بيركوفيتش خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
وأفاد الجيش على موقعه بمقتل بيركوفيتش من القدس البالغ من العمر 28 عاما يوم الخميس الماضي، ضمن الكتيبة 699 تشكيل حجي 551.
وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن بيركوفيتش هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل في غزة إهداء لابنته في عيد ميلادها، ما أثار غضبا واسعا وقتها.
في المقابل، نفى ناشطون آخرون أن يكون القتيل بيركوفيتش هو صاحب الفيديو. وقالوا إن الضابط الذي ظهر سابقا يدعى نيك موشيه غرونبرغ.
وقد ظهر الضابط في الفيديو خلال العد التنازلي لتفجير المنزل، وعلق عليه قائلا:“هذا التفجير إهداء لأميرتي الصغيرة إيلي في عيد ميلادها الثاني”.
ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.-(وكالات)
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