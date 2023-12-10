مانشيت يديعوت أحرونوت: القتال صعب وبطيء

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، على صفحتها الأولى تقريراً تحت عنوان، "القتال صعب وبطيء، وسيتطلب وقتاً طويلاً كي ينجز الجيش الإسرائيلي مهامه".



وفي السياق، قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية إن التقديرات في "إسرائيل" أن الحرب ستستمر بقوة مرتفعة على الأقل شهرين.



ولفتت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أنه "لن يكون هناك وقف للنار في ختام هذين الشهرين، بل عمليات موضعية بمساعدة القوات التي ستبقى في القطاع".



كما يقدّرون في "إسرائيل"، وفقاً للإعلام الإسرائيلي الذي نقل عن مصادر، أنه "ستكون هناك محاولات دفع صفقات إضافية لتحرير أسرى في الفترة القريبة".



ويوم أمس، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة.



يأتي ذلك بعد اعتراف "جيش" الاحتلال، بمقتل 5 جنود في غزة، بينهم 4 في خان يونس، علماً بأنّ الجندي الخامس أُصيب بجروح خطيرة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبذلك، يرتفع عدد الجنود القتلى في "جيش" الاحتلال إلى 425 قتيلاً، منذ ملحمة "طوفان الأقصى".



وكان موقع "واي نت" الإسرائيلي ذكر أنّ عدد الجرحى الإسرائيليين العسكريين وصل إلى 5 آلاف منذ الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنّ 2000 منهم أصبحوا معوّقين.



وعلّق الكاتب في الموقع، حِن أرتسي سرور، على أرقام الإصابات، قائلاً إنّ "إسرائيل لم تمرّ بشيءٍ كهذا أبداً"، على حدّ قوله.



ويعاني نحو 7% من الجنود إصابات نفسية، وهو رقم سيقفز بجنون، على حدّ تعبير رئيسة قسم "إعادة التأهيل" في وزارة أمن الاحتلال، ليمور لوريا. وفي السياق نفسه، نبّه رئيس منظمة معوّقي "جيش" الاحتلال، عيدان كليمان، لموجة "اضطراب ما بعد الصدمة" ستجتاح "إسرائيل" في غضون عام.



يأتي ذلك في وقت، تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع في المحاور كافة، واستهداف المستوطنات والمدن المحتلة، مكبّدةً الاحتلال خسائر في قواته وآلياته. -الميادين