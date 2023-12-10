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إنذار 3 حضانات الشهر الماضي بهدف تصويب أوضاعها

12/10/2023 4:34:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، تقريرها عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ9990 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 786 زيارة، واستقبلت 10647 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 68 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، رخصت الوزارة 9 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ3 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 7 مسنين بدور كبار السن، و7 أطفال بدور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما استقبلت 7 طلبات لإلحاق مسنين بدور رعاية كبار السن.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة، 103 طلبات لشراء مساكن، و27 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة، و2361 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 11 جمعية، وانضمت 8 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 25 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 5 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 14 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 17 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و56 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1232 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 598 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 136 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 1332 شخصا.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 7631 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 94%، كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ34842 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ14389 أسرة.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 671 متسولًا ومتسولة.

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