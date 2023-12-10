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الأشغال الشاقة لصاحب مطعم شعبي شهير وزوجته بقضية بالونات الكوكائين

12/10/2023 4:34:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



موفق كمال
عمان- قضت محكمة أمن الدولة بحبس صاحب مطعم شعبي شهير في وسط البلد بالأشغال الشاقة 20 عاما، بالإضافة إلى زوجته الكولومبية وغرامة كل منهما 20 ألف دينار، واللذان لاذا بالفرار خارج البلاد، إثر وفاة مواطن بوليفي الجنسية، اتفقا معه على ابتلاع بالونات تحتوي على كوكائين مخدر وتهريبها إلى الأردن، وتوفي أثناء محاولته إخراج البالونات داخل شقة في عمان.
وأدين بهذه القضية، إضافة إلى صاحب المطعم وزوجته، 3 متهمين آخرين، وقضت المحكمة بحبسهم بالأشغال الشاقة 10 سنوات، مخفضة من الحبس 15 عاما، بالإضافة إلى تغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار، بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
وحسب وقائع القضية، فإن قرار محكمة أمن الدولة والذي أيدته محكمة التمييز (صاحبة أعلى جهة قضائية) أدان المتهمين بتهم (استيراد مادة مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك، تخزين المواد المخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك، تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك، نقل مادة مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك وتعاطي المواد المخدرة).
وحسب الوقائع، فإن المتهم الأول (صاحب مطعم شعبي شهير في وسط البلد) ومتزوج من المتهمة الكولومبية، كما أن المتهم الثالث يعمل تحت إدارة المتهم الأول، ويرتبط المتهمان الرابع والخامس بعلاقة صداقة مع المتهم الثالث وتجمعهما علاقة بتجارة المخدرات.
وكان المتهم الأول على معرفة مسبقة بالمتوفي "كوكا هوجو" بوليفي الجنسية، بحكم تجارتهما بمادة الكوكائين المخدرة من دول أميركا الجنوبية، ولرغبة المتهمين الأول وزوجته المتهمة الثانية باستيراد المواد المخدرة للإتجار بها داخل الأردن وبالتحديد مادة الكوكائين المخدرة فقد اتفق المتهمان الأول والثاني مع المتوفى ( كوكا) على استيراد هذه المادة من دول أميركا الجنوبية داخل أحشاء المتوفى عبر ابتلاعه بالونا، والذي سيحضر من تلك الدول إلى الأردن لتسليمها للمتهمين الأول والثاني بواسطة بالونات ممتلئة بمادة الكوكائين المخدرة المتوفي "كوكا هوجو"، فيما كانت تتولى المتهمة الثانية التي تحمل الجنسية الكولومبية الترجمة ما بين المتهم الأول والمتوفى كوكا.
وعندما حضر كوكا الى عمان وبأحشائه بالونات الكوكائين، قام صاحب المطعم بوضعه داخل شقة في منطقة عمان الغربية لتكون مكاناً لاستلام مادة الكوكائين المخدرة، حيث أحضر صاحب المطعم أدوية مسهلة وملينة للأمعاء، بالإضافة إلى زيت الخروع، وعلى إثر محاولة إخراج البالونات الموجودة في أحشاء المتوفى كوكا فقد ساءت حالته الصحية مما دفع المتهمين الأول والثاني إلى إحضار طبيب لعلاجه، لكن الأخير طلب إسعافه إلى المستشفى، إلا أن صاحب المطعم وزوجته رفضا إسعافه حتى لايكشف أمرهما، فتركا كوكا يصارع الموت ولاذا بالفرار إلى كولمبيا.
وبعد مغادرتهما البلاد قام المتهم الأول بإبلاغ محاميه، والذي بدوره أبلغ الشرطة وعند دخولهم الشقة تم مشاهدة المتوفى كوكا راقداً على سرير في إحدى الغرف وضبط بجواره التي أحضرها المتهم الأول قبل فراره، وبعد تشريح جثة كوكا تم إخراج (۱۳) بالوناً بداخلها مادة سائلة (الكوكائين المخدر) من المعدة والأمعاء بلغ وزنها (٦٥٠) غم .
وكان المتهم الأول (صاحب المطعم) طلب من المتهم الثالث أن يقوم بتخزين كمية من مادة الكوكائين المخدرة والتي كانت موجودة داخل بالونات داخل حقيبة تحتوي على المواد المخدرة وعلى أسلحة وعتاد مختلف الأنواع والأحجام في منزله الكائن في منطقة الجوفة.
وبالفعل كان المتهم الثالث نقل الحقيبة التي تحتوي على بالونات الكوكائين والأسلحة إلى مكان عمل المتهم الخامس في البقالة التي يعمل بها في منطقة جبل الجوفة وطلب منه أن يقوم بتخزين هذه الحقيبة في مستودع البقالة بعد أن أخبره بمحتوى هذه الحقيبة من أنها تحتوي على مادة الكوكائين المخدرة ومجموعة من العتاد والأسلحة، وبعدها قام المتهمان الثالث والخامس بفتح بالون من البالونات التي تحتوي على المواد المخدرة وقاما بتصنيع جزء من هذه المادة المخدرة لغايات التعاطي وذلك بوضع هذه المادة على النار وإضافة مادة كيميائية وأصبحت بودرة الكوكائين المخدرة وقاما بتعاطيها، في حين أن المتهمين الرابع والخامس كانا قد قاما قبل هذه المرة وفي داخل المستودع نفسه بتصنيع مادة الكوكائين المخدرة لغايات تعاطيها بالطريقة ذاتها وقاما بالفعل بتعاطي هذه المادة.
وكان المتهم الخامس طلب من المتهم الرابع أن يقوم بأخذ الحقيبة التي تحتوي على المواد المخدرة لتخزينها داخل منزله في مخيم الجوفة وبالفعل وافق المتهم الرابع على ذلك لتخزينها لصالح المتهم الأول ليقوم الأخير بالإتجار بها، وإثر ذلك جرت مداهمة منزل المتهم الرابع وتم ضبط كيس بداخله مجموعة من البالونات بداخلها مادة الكوكائين المخدرة السائلة ومرتبان زجاجي بداخله مادة الكوكائين المخدرة السائلة بداخله بودرة الكوكائين المخدرة وأسلحة اتوماتكيكية وفردية وعتاد كما بلغ وزن مادة الكوكائين المخدرة المضبوطة في منزل المتهم الرابع (950) غراماً، في حين بلغ وزن مادة الكوكائين المخدرة المضبوطة داخل (۱۳) بالوناً في داخل أحشاء معدة المتوفى (كوكا) ٦٥٠ غراماً لتصبح مجموع الكمية التي كان قد تم استيرادها من قبل المتهم الأول لغايات الإتجار بها (١٦٠٠) غراما.

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