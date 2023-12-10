مغني راب ألماني يعلن دعمه لغزة في حفله الأخير (فيديو)

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورغم مرور أكثر من شهرين على بداية الحرب، فإن عدداً من الفنانين من مختلف دول العالم ما زالوا يعلنون دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية، من خلال مواقف مختلفة، ومن بينهم مغني الراب التركي/الألماني ميرو.



إذ قام ميرو خلال حفله في ألمانيا، الذي أحياه للجالية التركية هناك، برفع العلم الفلسطيني أمام الجمهور، بعد حصوله عليه من طرف أحد الحاضرين.



وبعد رفع العلم قام المغني التركي/الألماني بالهتاف أمام الجميع، والقول "فلسطين حرة"، الشيء الذي جعل بقية الجمهور يرددون الجملة نفسها ويهتفون بصوت واحد، تشجيعاً له على هذه الخطوة الداعمة لأهالي قطاع غزة.



انتشار واسع لفيديو ميرو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تم تداول الفيديو الذي يظهر لحظة رفع ميرو العلم الفلسطيني بشكل كبير عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك للإشادة بتصرفه هذا، والذي جعله ينضم إلى قائمة الفنانين العالميين الذين عبَّروا عن موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية في حفلاتهم، خلال اعتلائهم خشبة المسرح.





وقد ظهر في الفيديو شاب من الجمهور يتوجه إلى المسرح، حاملاً العَلَم الفلسطيني في يده، ثم يُقدّمه لميرو، الذي رفعه على الفور دون تردد، وبدأ بالهتاف من أجل حرية فلسطين.فيما تم دمج مقطع الفيديو هذا بأغنية "دمي فلسطيني"، للفنان محمد عساف، ابن غزة، وذلك كونها واحدةً من بين أشهر الأغنيات التي عادت إلى الواجهة خلال حملات الدعم التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.وقد جاء في التعليق على الفيديو عدة ردود فعل من طرف الجمهور التركي؛ إذ كتبت إحداهن "هذه الحركة تحتاج الشجاعة، الجبناء لا يفعلونها".في حين كتبت أخرى: "أحسنت، وآمل أن يكون هذا الفيديو عبرةً لبعض الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم فنانون".أما أحد المتابعين الآخرين فقال: "من الصعب تخيُّل أن هناك مواطناً تركياً يمكن أن يدعم إسرائيل"، وذلك في إشارة إلى أن تصرف ميرو يُعتبر شيئاً عادياً ومتوقعاً.مغنّون عالميون يدعمون القضية الفلسطينيةوقد كان عدد من المغنّين العالميين قد رفعوا العلم الفلسطيني في حفلاتهم، في عدة دول عبر العالم، من بينهم مغني الراب الأمريكي الشهير "ريدفيل"، الذي قام قبل نهاية حفله الغنائي بعرض قائمة بأسماء الأطفال الذين استُشهدوا خلال عمليات القصف، بعد عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.كما قام ريدفيل بارتداء الكوفية الفلسطينية، التي ترمز إلى النضال والمقاومة، فيما رفع منسق الموسيقى العَلَم الفلسطيني وراءه، لاكتمال صورة الدعم وتوعية الجمهور بالقضية بجميع الطرق الممكنة.أما المغنية النرويجية هيلاري أليسون، البالغة من العمر 19 سنة، فقامت كذلك قبل نهاية حفلها في مدينة أوسلو النرويجية برفع العلم الفلسطيني، وعرضه على الجمهور، وسط هتافات منهم، تعبيراً منهم عن تأييدهم لها لدعم فلسطين.ثم قامت بوضع العلم على كتفيها، وصرَّحت بالقول: "هذا ليس مجرد أي علم، هذا علم أقوى شعب في هذا الوقت، هذا علم فلسطين، إنهم الآن يعانون من الإبادة الجماعية".ومن بريطانيا، وبالضبط في مدينة لندن، أعربت المغنية ميلاني مارتينيز عن دعمها للقضية الفلسطينية، ورفعت العلم الفلسطيني أمام حشود كبيرة من الجماهير التي كانت تحضر حفلها الغنائي، فيما عُرضت على شاشة العرض جملةٌ كتب فيها: "الحرية لفلسطين، أوقِفوا إطلاق النار".ثم قالت في رسالتها للجمهور: "أحبكم جميعاً، ونحن مجتمع المحبة والرحمة، ولذلك أقول فلسطين حرة، وأوقِفوا إطلاق النار الآن، طالِبوا النواب بوقف إطلاق النار؛ لأن الكثيرين يموتون، وهذا بشع". -عربي بوست

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