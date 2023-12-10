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لازاريني: تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح لـإسرائيل بشن هجمات في غزة

12/10/2023 4:33:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم خول للمجتمع الدولي التسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف لازاريني أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار في غزة.

وأشار إلى الحاجة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء“الجحيم على الأرض” في غزة.
-(رويترز)

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