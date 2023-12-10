لازاريني: تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح لـإسرائيل بشن هجمات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم خول للمجتمع الدولي التسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وأضاف لازاريني أن وكالة الأونروا على وشك الانهيار في غزة.
وأشار إلى الحاجة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء“الجحيم على الأرض” في غزة.
-(رويترز)
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