إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.
وستكون المدارس الجديدة موزعة كالتالي:
- مدرستان في مدينة الرياض
- مدرسة في محافظة الخفجي
- مدرسة في محافظة جدة
- مدرسة في محافظة الحناكية
- مدرسة في منطقة جازان
- مدرسة في حاضرة الدمام
- مدرسة في محافظة القنفذة
ونوه المرور على الراغبين بالتقديم على هذا المشروع من الشركات والمؤسسات التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور - إدارة الرخص المرورية، ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.
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