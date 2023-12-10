Sunday, 10 December 2023 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في السعودية

12/10/2023 4:25:34 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.
وستكون المدارس الجديدة موزعة كالتالي:
- مدرستان في مدينة الرياض
- مدرسة في محافظة الخفجي
- مدرسة في محافظة جدة
- مدرسة في محافظة الحناكية
- مدرسة في منطقة جازان
- مدرسة في حاضرة الدمام
- مدرسة في محافظة القنفذة
ونوه المرور على الراغبين بالتقديم على هذا المشروع من الشركات والمؤسسات التواصل على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للمرور - إدارة الرخص المرورية، ليتم تزويدهم بالشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع وتقديم العرض خلال شهر من تاريخ الإعلان.

MENAFN10122023000089011017ID1107565696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث