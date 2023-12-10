ماهي إنفلونزا المترفين؟

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC الأمريكة، يوم الجمعة أول تقدير على المستوى الوطني لعدد البالغين الأميركيين الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن.
حيث وبلغ عدد البالغين الأميركيين الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن، 3.3 مليون شخص.
*متلازمة التعب المزمن
تتميز متلازمة التعب المزمن بالإرهاق الشديد لمدة 6 أشهر دون أن تساعد الراحة في الفراش المريض على التعافي منه، كما يشتكي المرضى كذلك من شعور بالألم وتفكير ضبابي وأعراض أخرى قد تزداد سوءا بعد التمرين أو العمل أو أي نشاط آخر، ولا يوجد علاج أو فحص دم أو مسح للمساعدة في إجراء تشخيص سريع.
ولم يتمكن الأطباء من تحديد السبب وراء هذه المتلازمة، بالرغم من أن الأبحاث تشير إلى أنه هو رد فعل مفرط لفترة طويلة من الجسم تجاه العدوى أو أي هزة أخرى لجهاز المناعة.
ظهرت هذه الحالة منذ ما يقرب من 40 عاما، عندما تم الإبلاغ عن مجموعات من الحالات في إنكلاين فيلاج بولاية نيفادا، وليندونفيل بولاية نيويورك، ورفض بعض الأطباء الأمر باعتباره مرضا نفسيا جسديا، وأطلقوا عليه اسم "إنفلونزا المترفين"، ولا يزال بعض الأطباء يحملون هذا الرأي حتى الآن.
وكشفت أحد المشاركات في التقرير من مركز مكفاحة الأمراض والوقاية منها "إليزابيث أنغر" فإن هذه الحالة "ليست مرضا نادرا".
وقالت هانا باول، وهي امرأة تبلغ من العمر 26 عاما من ولاية يوتا، ولم يتم تشخيص حالتها لمدة 5 سنوات، إن الأطباء أكدوا أنها تعاني من الوسواس المرضي وأن الأمر مجرد قلق واكتئاب.
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