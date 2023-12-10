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ماهي إنفلونزا المترفين؟

12/10/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC الأمريكة، يوم الجمعة أول تقدير على المستوى الوطني لعدد البالغين الأميركيين الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن.
حيث وبلغ عدد البالغين الأميركيين الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن، 3.3 مليون شخص.
*متلازمة التعب المزمن
تتميز متلازمة التعب المزمن بالإرهاق الشديد لمدة 6 أشهر دون أن تساعد الراحة في الفراش المريض على التعافي منه، كما يشتكي المرضى كذلك من شعور بالألم وتفكير ضبابي وأعراض أخرى قد تزداد سوءا بعد التمرين أو العمل أو أي نشاط آخر، ولا يوجد علاج أو فحص دم أو مسح للمساعدة في إجراء تشخيص سريع.
ولم يتمكن الأطباء من تحديد السبب وراء هذه المتلازمة، بالرغم من أن الأبحاث تشير إلى أنه هو رد فعل مفرط لفترة طويلة من الجسم تجاه العدوى أو أي هزة أخرى لجهاز المناعة.
ظهرت هذه الحالة منذ ما يقرب من 40 عاما، عندما تم الإبلاغ عن مجموعات من الحالات في إنكلاين فيلاج بولاية نيفادا، وليندونفيل بولاية نيويورك، ورفض بعض الأطباء الأمر باعتباره مرضا نفسيا جسديا، وأطلقوا عليه اسم "إنفلونزا المترفين"، ولا يزال بعض الأطباء يحملون هذا الرأي حتى الآن.
وكشفت أحد المشاركات في التقرير من مركز مكفاحة الأمراض والوقاية منها "إليزابيث أنغر" فإن هذه الحالة "ليست مرضا نادرا".
وقالت هانا باول، وهي امرأة تبلغ من العمر 26 عاما من ولاية يوتا، ولم يتم تشخيص حالتها لمدة 5 سنوات، إن الأطباء أكدوا أنها تعاني من الوسواس المرضي وأن الأمر مجرد قلق واكتئاب.

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