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تدريب الأطباء و استعراض الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العربي لجراحة الأوعية الدموية

12/10/2023 4:25:32 AM
(MENAFN- Al Watan) استضاف تجمع الرياض الصحي الثاني المؤتمر السنوي للجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية في مدينة الملك فهد الطبية. استمر المؤتمر على مدار أربعة أيام من 6 ديسمبر إلى 9 ديسمبر، وشهد حضورًا كبيراً من الأطباء والجراحين المتخصصين في هذا المجال.
تهدف هذه الفعالية السنوية إلى تعزيز التوعية وتطوير مهارات الأطباء والجراحين في مجال جراحة الشرايين والأوعية الدموية. وقد تم تخصيص اليوم الأول من المؤتمر لإقامة ستة ورش عمل تعليمية تركز على المهارات الأساسية لجراحة الأوعية الدموية ، تحت إشراف نخبة من المختصين وذوي الخبرة العالية في هذا المجال. وتم تسليط الضوء أيضًا على مهارات التداخل بالقسطرة لعلاج مختلف أمراض الشرايين والأوردة.
وذكر استشاري جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك فهد الطبية و قائد مسار التخصص في تجمع الرياض الصحي الثاني و عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر د. بدر السويلم أن هذة الورش شكّلت فرصة مهمة لتدريب المشاركين على أحدث الطرق العلاجية لعلاج امراض الشرايين الطرفية والشريان الأورطي (الأبهر) واعتلالات الاوردة ودوالي الساقين باستخدام المحاكاة الطبية المتقدمة. كما تم التركيز على علاج تخثر الدم في اوردة الحوض والأوعية الصدرية، وهي مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى توقف الحركة الدموية وحدوث مضاعفات خطيرة.
وبيّن نائب الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني للرعاية الإكلينيكية د. خالد العمر أن استعراض أكثر من 140 بحثًا علميًا من داخل المملكة والوطن العربي وأوروبا وأمريكا في المؤتمر تعد إشارة إلى النشاط البحثي الكبير في مجال جراحة الأوعية الدموية. وقد تمت مناقشة هذه الأبحاث من قبل خبراء وأكاديميين مرموقين، بهدف تحقيق أفضل الممارسات الطبية وتطوير العلاجات والتقنيات الحديثة، بمشاركة أكثر من 80 أستاذًا وخبيرًا
وأكد التجمع أن هذا المؤتمر يعكس التركيز المستمر على تطوير مجال جراحة الأوعية الدموية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.
وتعتبر المحاضرات والورش العملية فرصة قيّمة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة.
والجدير بالذكر أن احتضان تجمع الرياض الصحي الثاني للمؤتمر العربي لجراحة الأوعية الدموية هذه السنة إنجازًا هامًا في تعزيز مجال جراحة الأوعية الدموية في المنطقة العربية. ومن المتوقع أن تسهم المعرفة والخبرات المكتسبة في هذا المؤتمر في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز فعالية العلاجات في مجال جراحة الأوعية الدموية.

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