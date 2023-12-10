مستشفى دله نمار يستأصل مرارة لمريضة عمرها أكثر من ١١١ سنة

(MENAFN
- Al Watan) نجح الطاقم الطبي في مستشفى دله نمار بالرياض بقيادة رئيس قسم الجراحة العامة الاستشاري الدكتور ممدوح عبد الحسيب عيون السود، في إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار لمريضة معمرة تبلغ من العمر أكثر من ١١١ سنه، حيث كانت تعاني من آلام حادة، لمدة 3 أشهر جعلتها طريحة الفراش، وذلك نتيجة مضاعفات التهاب حصوي في المرارة تسببت بانسداد في القنوات الصفراوية و التهاب في البنكرياس.
وتحدث الدكتور ممدوح استشاري الجراحة العامة في مستشفى دله نمار عن إجراء العملية، قائلا:" لقد عانت المريضة التي تبلغ من العمر أكثر من ١١١ سنة لمدة ثلاث أشهر، معاناة شديدة من ألم المرارة، حيث تم تنويمها في عدة مستشفيات، كان آخرها أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، مكثت فيها لأكثر من 25 يوما، و لم يقم أحد بإجراء عملية إزالة المرارة لكونها معمرة وكبيرة في السن".
وأشار الاستشاري ممدوح الذي أشرف على الفريق الطبي الذي عالج المريضة و قام بإجراء عمليتها بنفسه إلى أن الإقدام على إجراء مثل هذه العملية في مستشفى دله نمار، يعكس مدى الاحترافية العالية لكل الكادر الطبي الذي شارك في علاج المريضة، وذلك انطلاقا من حرصهم على شفاء المرضى بالرغم من صعوبة التعامل مع هذه الفئة العمرية التي تعد شديدة الحساسية لأي إجراء أو تدخل جراحي، والحمد لله قد وفق الفريق الطبي وتكللت جهودهم بالنجاح.
وتعد المرارة عضو مهم في جسم الإنسان، حيث تتمثل وظيفتها في تخزين سائل أصفر يُعرف بالصفراء، والذي يحتاجه الجسم لتكسير وهضم الأطعمة الدهنية، فيما تعتبر عملية استئصال المرارة بالمنظار من العمليات الشائعة التي يوصي بها الطبيب المختص، وذلك في حال أن العلاج التحفظي لم يجدي نفعا في السيطرة على الأعراض، سيما ان المضاعفات نادرة الحدوث في هذه العملية ، لذلك فقد أصبحت عملية المرارة بالمنظار هي الخيار المفضل للأطباء لأنها لا تتضمن شقوقًا جراحية كبيرة، ولا تحتاج وقتًا طويلًا حتى يتعافى المريض.
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