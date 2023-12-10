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مستشفى دله نمار يستأصل مرارة لمريضة عمرها أكثر من ١١١ سنة

12/10/2023 4:25:32 AM
(MENAFN- Al Watan) نجح الطاقم الطبي في مستشفى دله نمار بالرياض بقيادة رئيس قسم الجراحة العامة الاستشاري الدكتور ممدوح عبد الحسيب عيون السود، في إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار لمريضة معمرة تبلغ من العمر أكثر من ١١١ سنه، حيث كانت تعاني من آلام حادة، لمدة 3 أشهر جعلتها طريحة الفراش، وذلك نتيجة مضاعفات التهاب حصوي في المرارة تسببت بانسداد في القنوات الصفراوية و التهاب في البنكرياس.
وتحدث الدكتور ممدوح استشاري الجراحة العامة في مستشفى دله نمار عن إجراء العملية، قائلا:" لقد عانت المريضة التي تبلغ من العمر أكثر من ١١١ سنة لمدة ثلاث أشهر، معاناة شديدة من ألم المرارة، حيث تم تنويمها في عدة مستشفيات، كان آخرها أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، مكثت فيها لأكثر من 25 يوما، و لم يقم أحد بإجراء عملية إزالة المرارة لكونها معمرة وكبيرة في السن".
وأشار الاستشاري ممدوح الذي أشرف على الفريق الطبي الذي عالج المريضة و قام بإجراء عمليتها بنفسه إلى أن الإقدام على إجراء مثل هذه العملية في مستشفى دله نمار، يعكس مدى الاحترافية العالية لكل الكادر الطبي الذي شارك في علاج المريضة، وذلك انطلاقا من حرصهم على شفاء المرضى بالرغم من صعوبة التعامل مع هذه الفئة العمرية التي تعد شديدة الحساسية لأي إجراء أو تدخل جراحي، والحمد لله قد وفق الفريق الطبي وتكللت جهودهم بالنجاح.
وتعد المرارة عضو مهم في جسم الإنسان، حيث تتمثل وظيفتها في تخزين سائل أصفر يُعرف بالصفراء، والذي يحتاجه الجسم لتكسير وهضم الأطعمة الدهنية، فيما تعتبر عملية استئصال المرارة بالمنظار من العمليات الشائعة التي يوصي بها الطبيب المختص، وذلك في حال أن العلاج التحفظي لم يجدي نفعا في السيطرة على الأعراض، سيما ان المضاعفات نادرة الحدوث في هذه العملية ، لذلك فقد أصبحت عملية المرارة بالمنظار هي الخيار المفضل للأطباء لأنها لا تتضمن شقوقًا جراحية كبيرة، ولا تحتاج وقتًا طويلًا حتى يتعافى المريض.
تضم مجموعة دلّه الصحية، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

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