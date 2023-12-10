الصفدي: إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب.

وأضاف الصفدي خلال مشاركته في منتدى الدوحة، الذي افتتح أعماله اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحت شعار "معا نحو بناء مستقبل مشترك"، أنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ القطاع من سكانه.

وطالب الولايات المتحدة الاميركية بممارسة ضغط أكبر على إسرائيل لأن ما تقترفه في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدى الأسرة الدولية وتتوقع تقبل العالم لهذا الواقع.

وشدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن إسرائيل لن تحصل على الأمن إلا إذا حصل الفلسطينيون عليه ولا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال.

وقال إن العرب على خلاف كبير مع واشنطن لإنهاء فظائع إسرائيل التي خلقت قدرا كبيرا من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة.