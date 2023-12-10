الصفدي: إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب.
وأضاف الصفدي خلال مشاركته في منتدى الدوحة، الذي افتتح أعماله اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحت شعار "معا نحو بناء مستقبل مشترك"، أنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ القطاع من سكانه.
وطالب الولايات المتحدة الاميركية بممارسة ضغط أكبر على إسرائيل لأن ما تقترفه في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدى الأسرة الدولية وتتوقع تقبل العالم لهذا الواقع.
وشدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أن إسرائيل لن تحصل على الأمن إلا إذا حصل الفلسطينيون عليه ولا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال.
وقال إن العرب على خلاف كبير مع واشنطن لإنهاء فظائع إسرائيل التي خلقت قدرا كبيرا من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة.
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