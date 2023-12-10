جيروزاليم بوست: الجنائية الدولية تثير مخاوف إسرائيل بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-واجهت إسرائيل سلسلة من التحديات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، في قضايا تم طرحها قبل فترة طويلة من الحرب والتطورات الحالية، فيما كثرت الدعاوى التي رُفعت من جهات عدة، ضد الدولة العبرية، بعد حرب غزة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، يشكل موقف المحكمة الجنائية الدولية عقبة هائلة أمام إسرائيل، أدت إلى حدوث مناقشات حكومية شاملة، شملت وزارات متعددة والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي، بقيادة شخصيات إسرائيلية بارزة، وهو ما يدل على خطورة الوضع.

وبينما امتنع المسؤولون المعنيون عن التعامل مع وسائل الإعلام، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أكدت أن الارتفاع الأخير في الدعاوى المتعلقة بسقوط ضحايا من الفلسطينيين أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي ستؤدي إلى تكثيف تركيز المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.

ورغم المبررات المحتملة في البروتوكولات الدولية، فإن العدد غير المسبوق من الضحايا المدنيين الفلسطينيين أثار المخاوف، خاصة مع إعراب الولايات المتحدة (الحليف الرئيس لإسرائيل) عن عدم ارتياحها إزاء الوضع.

كما أوضحت الصحيفة أن اجتياز التدقيق المكثف الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية تجاه إسرائيل قد يواجه عقبات. فحتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن هناك سوى حد أدنى من التحرك العام بشأن التحقيق في الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني، إذ توجهت معظم الموارد نحو معالجة جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبعيدًا عن الآثار القانونية، أكدت الصحيفة أن المشهد الجيوسياسي المتطور والاتجاهات العالمية أثرت بشكل كبير على موقف إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما إن المواقف المتغيرة للولايات المتحدة والغرب فيما يتعلق بالتكتيكات العسكرية الإسرائيلية المتبعة في الحرب على غزة أدت إلى انتقاد وإعادة تقييم التصرفات الإسرائيلية.

ومع ذلك، يثير الاهتمام المكثّف من قبل المحكمة الجنائية الدولية في البحث عن مرتكبي جرائم الحرب مخاوف داخل الأوساط الإسرائيلية حيال السبل التي قد تستخدمها المحكمة في توجيه اتهامات لإسرائيل، وذلك باستغلال أي سوابق معروفة ضد القوات الإسرائيلية، وهو ما يثير قلقًا بالغ الأهمية للمستقبل المحتمل.