الاحتلال يعتقل 27 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 27 مواطنا من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى إبراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس أبو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني من المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عمرو محمد اشتية من كفر نعمة غربًا، وصهيب محمد صالح البرغوثي من دير أبو مشعل شمالا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا شمالًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا من المدينة، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق ابو دواس، وعتيبة فالح أبو محسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد ابو جبارة، وايهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: هشام داوود ردايدة، ويونس محمد حساسنة من بلدة العبيدية، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوبًا.

ومن نابلس، اعتقلت القوات السيدة حليمة إيهاب أبو صالحية من منطقة الجبل الشمالي، والأسير المحرر ثائر عامر من كفر قليل جنوبًا.