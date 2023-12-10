الاحتلال يعتقل 27 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 27 مواطنا من الضفة.
ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى إبراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس أبو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني من المدينة.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عمرو محمد اشتية من كفر نعمة غربًا، وصهيب محمد صالح البرغوثي من دير أبو مشعل شمالا.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا شمالًا.
ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا من المدينة، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق ابو دواس، وعتيبة فالح أبو محسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد ابو جبارة، وايهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبد الرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.
ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: هشام داوود ردايدة، ويونس محمد حساسنة من بلدة العبيدية، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوبًا.
ومن نابلس، اعتقلت القوات السيدة حليمة إيهاب أبو صالحية من منطقة الجبل الشمالي، والأسير المحرر ثائر عامر من كفر قليل جنوبًا.
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